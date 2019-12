Le SLO gagne à nouveau, 71 jours plus tard

Le Stade-Lausanne-Ouchy n’avait plus gagné depuis le 28 septembre dernier et la réception de Kriens (2-1). Dimanche, les Stadistes ont mis fin à cette longue disette en allant s’imposer sur le terrain de Winterthour (2-1).

Les visiteurs sont passés par tous les états d’âme à la Schützenwiese. Menés au score, ils ont d’abord galvaudé un penalty par Juan Manuel Parapar (56e), avant de renverser le match en un clin d’oeil. Yanis Lahiouel a relancé les siens d’une superbe frappe enroulée à la 64e minute, Karim Gazzetta puis a profité du débordement d’Andy Laugeois trois minutes plus tard.

Un avantage qui n’a tenu à un fil jusqu’à la dernière seconde. Winterthour a inscrit un deuxième but dans les arrêts de jeu. Un but qui a été, heureusement pour les Vaudois, annulé pour hors-jeu. Les Stadistes retrouvent ainsi les joies de la victoire, après 71 jours d’attente. Le SLO restait sur six matches sans victoire.

Les Lausannois prennent ainsi deux points d’avance sur Schaffhouse, et surtout sept sur la lanterne rouge Chiasso. Un succès, acquis dans des conditions rocambolesques, qui permettront aux hommes d’Andrea Binotto de préparer sereinement la venue des Schaffhousois à Colovray samedi prochain, pour un choc direct dans la lutte contre la relégation.

U.C.

Winterthour - Stade Lausanne-Ouchy 1-2 (1-0)

Schützenwiese. 2700 spectateurs. Arbitre: M. Schärli

Buts: 21e Sliskovic 1-0, 64e Lahiouel 1-1, 67e Gazzetta 1-2.

Winterthour: Spiegel; Isik (80e Bdarney), Bühler, Schättin, Wild (88e Wild); Doumbia, Lekaj; Callà, Sliskovic, Da Silva (80e Radice); Buess.

Stade Lausanne-Ouchy: Barroca; Dalvand, Hajrulahu, Mfuyi, Tavares; Laugeois, Gaillard; Parapar (72e Amdouni), Gazzetta, Perrier (63e Delley); Lahiouel (84e Oussou).

Avertissements: 54e Tavares, 55e Sliskovic, 69e Lekaj, 77e Callà, 77e Lahiouel, 91e Buess.

Notes: Le SLO sans Danner (suspendu), Manière, Mutombo, Samandjeu, Matri, Ndongo et Eleouet (blessés). Winterthour sams Hajrovic, Mahamid (suspendus) et Liechti (blessé).