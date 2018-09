Le «Special One» est impossible à déstabiliser

Natalie Barros a tenté le coup. La présentatrice alémanique de Teleclub a demandé courageusement le micro au chef de presse de Manchester United, qui a accédé à sa requête. Les journalistes anglais, qui avaient posé toutes les questions jusque-là, se sont tournés vers elle, impatients de savoir ce que la reporter pouvait bien avoir à demander à José Mourinho. La «Moderatorin» a sorti son plus bel anglais et a d’abord rappelé au «Special One» qu’il était venu deux fois en Suisse et que les deux fois il en était reparti battu. Crochet du droit. Natalie Barros a enchaîné avec sa question, un brin impertinente, juste comme il le fallait: «Avez-vous enfin trouvé une tactique pour que cette série s’arrête?» Recrochet.

Sonné, José Mourinho? Pas une seule seconde. Le Portugais a regardé la demoiselle droit dans les yeux et a rétorqué du tac au tac: «Tout dépend du point de vue où vous vous placez. Vous relevez que j’ai perdu ces deux matches. C’est une vision de la chose. Moi je vois surtout que j’ai terminé les deux fois en tête du groupe. Donc si vous me proposez de perdre demain et de gagner le groupe, je signe tout de suite.» Pan!

Évidemment, il en fallait plus pour déstabiliser José Mourinho, véritable maître ès conférences de presse. Le technicien s’est fait une spécialité de ces joutes verbales, lors desquelles il fait souvent passer un message à ses joueurs, mais aussi à ses adversaires. Ses «matches dans le match» face à Pep Guardiola débutaient ainsi très souvent la veille des rencontres, lors de ces rendez-vous avec les médias imposés très souvent par l’organisateur des compétitions.

Tout le monde attend José

L’UEFA, qui gère la Ligue des champions, oblige l’entraîneur et un «joueur-clé» de chaque équipe à accorder quelques minutes à la presse le jour avant le match. L’effervescence était ainsi assez élevée mardi à Berne puisque José Mourinho en personne (précédé de David De Gea) a pénétré pour la première fois dans la salle de presse du club bernois. Alors qu’il était annoncé à 17 h 15, le «Special One» est arrivé à 17 h 26. Rien de bien grave, si ce n’est que pendant ces neuf minutes, à chaque fois qu’une porte s’ouvrait ou qu’un bruit se faisait entendre, les 70 têtes des journalistes se tournaient instantanément pour être sûrs de ne pas manquer l’entrée du «Mou». Alors que quand Vladimir Petkovic, au hasard, se fait attendre, les reporters en question sont plutôt du genre à regarder sur leur téléphone portable le temps qu’il va faire le soir même pour savoir s’ils pourront aller manger en terrasse ou non.

Pas de polémique en vue

Bref, l’un des meilleurs entraîneurs du monde a fini par arriver et s’asseoir face aux féroces représentants de la presse anglaise, qui n’avaient cependant pas spécialement envie de lui chercher des crosses pour une fois. Manchester United, après un début de saison poussif, va mieux, gagne des matches et les polémiques ont faibli. Il a donc fallu se rabattre sur la problématique du terrain synthétique, une surface que José Mourinho déteste. Tous les plumitifs étaient à l’affût de la «punchline», celle qui allait faire le tour des sites et la une des cahiers sports de Manchester et de Berne. Mais José Mourinho a déçu son auditoire, en tout cas dans un premier temps.

«Je ne veux pas utiliser cet aspect comme une possible excuse avant le match», a ainsi évacué le Portugais, avant de compléter sa pensée: «Tout le monde sait que c’est différent. Ce que j’ai à dire sur le sujet, je l’ai dit directement à l’UEFA il y a dix jours lors d’un meeting. Ma position est connue.» Juste après le tirage, il avait ainsi exprimé son incompréhension concernant l’autorisation accordée à YB par l’UEFA. Mais il n’en a pas rajouté une couche mardi, au grand désespoir de ses interlocuteurs.

Sentant qu’il n’était pas à la hauteur des attentes, le «showman» avait quand même préparé une comparaison destinée à faire son petit effet. Il a en effet utilisé la carte «Roger Federer», celle qui fonctionne toujours en Suisse. «Nous ne sommes pas loin de chez l’un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Cet homme-là gagne sur toutes les surfaces, même s’il y en a qu’il préfère. Nous, on doit faire comme lui, on doit gagner sur toutes les surfaces qui se présentent à nous. Et j’espère bien qu’on va le faire.» Sourire sur les visages des journalistes suisses. Conférence de presse réussie. Merci patron. (nxp)