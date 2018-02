Le parcours fou de «Bison», de la Gruyère à l’Europe

La Lazio Rome a balayé le Steaua Bucarest jeudi en 16es retour de la Ligue Europa. Vaincus 1-0 à l’aller en Roumanie, les Italiens se sont imposés 5-1 dans leur stade olympique. Mais un homme a marqué les esprits du côté du Steaua: Harlem Gnohéré (30 ans), buteur à l’aller comme au retour. Le tout en ayant commencé sa carrière onze ans plus tôt, sur les terrains… fribourgeois! Avec le FC La Tour/Le Pâquier et avec Bulle, à chaque fois en 1re ligue, il a affronté à plusieurs reprises des clubs vaudois, tout comme avec UGS un peu plus tard. De la Gruyère à l’Europe, «Bison», son surnom, a construit sa route.

«C’est vrai que c’est incroyable comme ascension», sourit Sylvain Mora, son ancien coéquipier à Bulle. «Déjà à l’époque, on voyait qu’il était puissant. Il avait une grosse frappe de balle», se rappelle celui qui joue aujourd’hui au FC Bienne. Harlem Gnohéré, le Parisien, a débarqué en Gruyère en provenance du centre de formation de Troyes, l’un des meilleurs de France.

«Ce n’était pas forcément évident pour lui au début, mais il s’est très bien intégré. Je garde le souvenir d’un gars très sympa, qui ne se demandait pas sans cesse ce qu’il faisait là. Il était tout simplement venu pour jouer au football et se faire repérer par des clubs de Super League», continue Sylvain Mora.

Il signe deux fois pour le rival

Hélas pour «Bison», aucun club de l’élite suisse ne se montrera impressionné par ses dizaines de buts en 1re ligue. Le Parisien quitte la Suisse en direction de la Belgique, en troisième division. Et puis, petit à petit, il grimpe jusqu’à la deuxième division. Et signe en Roumanie ensuite, où il a d’abord défendu les couleurs du Dinamo Bucarest avant de filer chez le plus grand rival, le Steaua. «Ça ne m’étonne pas, il avait déjà fait le coup chez nous», rigole franchement Sylvain Mora. En 2008, Bulle était en effet venu le «piquer» au FC La Tour/Le Pâquier, le voisin.

Le transfert a fait grand bruit en Roumanie, l’ancien joueur de 1re ligue suisse y étant une véritable star. «J’ai vu sur les réseaux sociaux qu’il était souvent en première page des journaux. Je ne me fais pas de souci, il a les épaules pour gérer ça. Harlem est un bon gars, mais il sait ce qu’il veut. Vous savez, je lui écris de temps en temps pour le féliciter. Il me répond toujours, me demande comment ça va en Suisse», continue Sylvain Mora, admiratif de l’ascension de son ancien coéquipier. Avec 45 buts inscrits en 113 matches en championnat de Roumanie, le gamin débarqué en 2007 en Gruyère a tracé sa route. Le voilà désormais buteur en Europe. Où va s’arrêter la charge de «Bison»? (Le Matin)