Le président offre la tournée à la Pontaise

Le coup d'envoi du match Lausanne-Sport - Aarau sera donné ce vendredi soir à 20h, mais pour le président David Thompson, il aura commencé une heure plus tôt. À l'occasion de son 60e anniversaire - qu'il célébrera effectivement lundi -, le président lausannois a en effet décidé d'offrir un verre de bienvenue à tous les spectateurs.

Dès 19h, entouré de la Direction du club, il aura revêtu le tablier et servira lui-même bières et minérales sur l'esplanade de la tribune Nord du stade de la Pontaise. L'occasion pour le public, comme le précise le site du club, de «venir à la rencontre des dirigeants et d'échanger quelques mots sur la vie du club».

David Thompson officiera également au Lounge (en première mi-temps), puis au Onze d'Or (à la pause) et enfin à la Confrérie (après le match). On en a profité pour lui poser trois questions.

Comment vous est venue cette idée?

Elle est venue lors de mes vacances en famille lors d’une discussion avec mes enfants.

Vous n’avez pas peur de parler des heures avec les fans ?

Non bien au contraire! C’est justement l’idée. Il aurait été plus simple de juste offrir une bière à toute le monde. Mais l’idée d’être derrière le bar à différents endroits du stade dans la soirée, c’est justement pour être au contact de tout le monde. Pourquoi aurais-je peur de discuter avec les fans? Nous supportons la même équipe et je suis toujours intéressé par leur commentaires et leurs avis.

En tant que Britannique, y’a-t-il une technique particulière pour tirer les bières ? Je ne sais pas s’il existe une technique particulière. Ce que je sais par contre, c’est que la bière traditionnelle anglaise n’a généralement pas de mousse. Il est donc plus facile de la servir!

Santé, bon match et joyeux anniversaire, président!

(nxp)