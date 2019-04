«Le rôle d’un coach, c’est de transmettre une conviction»

Au Cornaredo, son bureau ne paie pas de mine. Avec ses carreaux aux murs, on dirait une cuisine des années 70. Fabio Celestini nous y a reçu jeudi dernier, au lendemain de Lugano-Xamax (0-0). L’occasion pour l’ancien coach du LS d’évoquer ses vérités sur le jeu et les hommes. Le technicien s’y révèle tel qu’il est, captivant et généreux.

Au lendemain d’un match, que reste-t-il dans la tête de Fabio Celestini?

Le match m’habite toujours. Après avoir évacué les émotions, il faut donner un message clair à l’équipe afin de l’aider à être plus forte, sans trahir l’histoire du match. Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Qu’est-ce qui a moins bien marché? Même dans le négatif, il faut veiller à ne pas trop l’être.

En tant que coach, qu’est-ce qui compte vraiment?

Deux choses à mes yeux. Est-ce que l’on a été authentique par rapport au projet de jeu que l’on essaie de mettre en place? Et est-ce que l’esprit était bon? Au départ, il y a toujours la même philosophie, sachant que l’on peut l’adapter. Si l’on joue Xamax ou Bâle, cela ne peut pas être la même chose. Il y a toujours un idéal, dont on s’approche ou l’on s’éloigne.

Lugano commence-t-il à vous ressembler?

De plus en plus. L’équipe a commencé avec trois victoires, elle a tout de suite mordu à l’hameçon, avec des parties qui ressemblaient à quelque chose. Après, il arrive que le contenu soit bon mais que l’on ne gagne pas. Une baisse qui peut être due à la confiance ou au stress du classement. Et il y a les matches où l’on est passé à côté, comme contre Thoune (ndlr: défaite 1-3 le 6 février).

Pourquoi ces brusques cassures?

Tout part de ce qui régit la vie à l’intérieur d’un collectif. Certains groupes sont très faciles à gérer mais sont-ils compétitifs? On est bon dans les extrêmes. Dans chaque groupe, il y a beaucoup de non-dits. Tout n’est jamais si rose que ça. Quand un groupe vit trop bien et qu’il n’y a jamais de problème à affronter, c’est qu’il manque quelque chose. Il faut des tempêtes. Parce qu’après, le dimanche, il faut aller au combat. C’est un peu ce qui nous est arrivé. J’ai bien quelques grognons, mais il faut les canaliser pour que cela rejaillisse positivement sur le groupe.

D’où la «cata» contre Thoune.

Ce jour-là, on s’est désintégré en dix minutes. Il manquait une grosse confiance l’un envers l’autre. Chacun s’est recroquevillé sur lui-même, chacun s’est caché, quitte à enfoncer le coéquipier. Au lieu d’aider le gars en difficulté qui vient de rater trois passes en trouvant d’autres solutions, on continue à lui donner chaque fois un ballon de merde. D’où la nécessité d’intégrer de petites tempêtes dans la vie d’un groupe.

Chaque équipe a ses «cas», des joueurs plus problématiques que d’autres…

Mais je les adore. Ces gars-là, souvent des écorchés vifs, sont fantastiques. Gerndt est un peu comme ça… Cela tombe bien, j’étais comme lui. J’ai plus de problèmes avec des joueurs qui sont le contraire de moi.

Les progrès d’une équipe se traduisent-ils automatiquement au niveau des points?

À la fin, ce sont toujours les points qui comptent. On joue tous pour gagner. On peut être très positif après une victoire et, inversement, très négatif après une défaite. Moi, je réagis autrement. Parfois quand on perd, je suis super-content parce que l’équipe a fait un grand match. Et l’on gagne parfois après avoir été moyen. On se doit d’être juste par rapport à ça.

Bien jouer est-il parfois plus important que gagner?

C’est quoi bien jouer, d’abord? Le problème du beau jeu, c’est qu’il n’est pas le même d’un pays à l’autre. En Italie, vous pouvez faire un match défensif fantastique et les gens vous applaudissent parce qu’ils voient ce que cela signifie à travers la culture tactique. Mon idée, c’est de partir sur un jeu plus flamboyant. Je n’arrive pas à considérer un joueur de foot sans le ballon. Pour moi, on a plus de chances de l’emporter en ayant le ballon. J’essaie de transmettre à mes joueurs d’avoir suffisamment confiance en eux pour l’avoir. Je serais incapable de leur dire de ne faire que défendre. Parce que je le vivrais mal. La meilleure façon de gagner, c’est de faire quelque chose en laquelle on croit. Le rôle d’un coach, c’est de transmettre une conviction.

Un entraîneur peut-il profiter d’une défaite?

On progresse plus dans les échecs que les succès. Une victoire peut cacher beaucoup de choses, on peut y trouver des ingrédients trompeurs. Tandis que quand c’est mauvais, c’est mauvais. Après, c’est toujours le jeu des équilibres. Si ce que l’on devait faire n’a pas fonctionné, il faudra trouver d’autres ressorts pour que cela fonctionne. Compte tenu des énormes enjeux, il n’est pas toujours évident de convaincre une équipe entière de jouer avec le ballon. Parce que les tentations de jouer autrement existent. Le risque peut être un problème de crédibilité. «Est-ce que vraiment ce que nous dit le coach nous permet de gagner?» Ce n’est jamais tout noir ou tout blanc. Il faut aussi être un bon vendeur.

Quelle est l’exigence sur laquelle vous vous montrez intransigeant?

J’ai du mal avec la superficialité, le manque d’implication, avec les gens qui ne donnent pas de l’importance à une passe. Je suis un amoureux du ballon et de la technique. Ne pas être à 100%, c’est déjà tricher. On s’entraîne pour progresser, on répète la passe que l’on veut réussir le dimanche, pas la passe qui doit aller d’un point A à un point B. Or on donne trop de trucs comme acquis, comme si c’était des évidences. Dans les équipes normales, ou pas assez compétitives, on aura toujours des gars qui font les choses à moitié.

Dans votre métier, qu’aimez-vous le plus?

Sûrement les nonante minutes que je passe avec mes joueurs sur le terrain. Malgré tout ce que l’on veut faire dire, je n’ai aucun joueur avec lequel j’ai un problème. Je ne suis plus le même. Avec tout ce que mon expérience à Lausanne m’a appris, j’ai effectué de grands pas en avant. J’ai toujours privilégié la proximité. Alors que j’avais la sensation d’être proche, des joueurs m’ont dit que je n’étais pas toujours accessible. Après Lausanne, ma réflexion a été de comprendre pourquoi ils avaient eu ce sentiment. La plupart du temps, ils avaient raison.

En quoi avez-vous le plus changé?

Je n’ai pas changé comme personne mais dans l’approche que j’ai des autres, au niveau de la compréhension des rapports humains. Je demande à mes joueurs comment ils se sentent, s’ils sont heureux. Afin de les comprendre, et surtout trouver les leviers pour les rendre meilleurs. Cela dépasse le cadre du foot. J’avais parfois tendance à me faire polluer par l’environnement. C’est un peu ce qui s’est passé à Lausanne. Ça m’a donné une grande leçon.

On vous sent plus épanoui, moins tourmenté…

Je ne me fais plus intoxiquer. Ici, les gens me considèrent tel que je suis. Je suis plus libre dans ma tête, plus frais aussi. J’arrive à être plus performant dans un laps de temps plus restreint. Parce que je suis plus positif, je percute aussi plus vite. Après Lausanne, j’ai recommencé plein de choses: sortir au restaurant avec ma femme, aller au fitness, jouer au foot avec les copains, etc. Même mon corps perçoit ce changement. Je me suis senti un autre homme.

Le football que vous préconisez n’est-il pas aussi une affaire d’intelligence?

Mais ce n’est même que ça! C’est pour ça que les gens devraient être fiers et orgueilleux que leur équipe essaie de jouer au ballon. L’intelligence, c’est de faire de deux infos dix infos. Je n’avais pas d’énormes qualités footballistiques, mais j’étais un joueur super-intelligent. J’avais un GPS dans la tête. C’est pour ça que j’ai joué six ans dans la Liga. Tous les coaches que j’ai eus me l’ont dit: «On te donne deux petites idées sur ce qui va se passer le jour du match et tu en fais dix.» Pourquoi? Parce que j’interprétais les situations […] Joueur, je me sentais déjà un peu coach et devenu entraîneur, je suis resté joueur.

En fin de compte, qu’est-ce qui fait gagner une équipe?

La capacité des joueurs à trouver des solutions ensemble. La tactique, c’est savoir interpréter les bons moments. Ce n’est pas de faire ça parce qu’il faut le faire, sans savoir pourquoi…

(24 heures)