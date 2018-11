Les Kashima Antlers gagnent la Champions League

Les Kashima Antlers, vainqueurs à l'aller (2-0), ont remporté la première Ligue des champions asiatique de leur histoire en décrochant le nul (0-0), samedi, sur le terrain des Iraniens de Persépolis. Le trophée reste donc au Japon puisque les Antlers succèdent aux Urawa Red Diamonds. Les Antlers avaient pris une option à l'aller grâce à des buts de leurs Brésiliens Léo Silva et Serginho. A Téhéran, au retour, ils ont tenu bon face à des Iraniens volontaires, dans une ambiance comme toujours exceptionnelle. Yuma Suzuki a été élu MVP de la finale.

Le club de Kashima se rendra en décembre aux Emirats arabes unis pour représenter l'Asie lors de la Coupe du monde des clubs. Ils affronteront Guadalajara (Mexique) en quarts de finale. Le vainqueur rencontrera le Real Madrid en demi-finale.

Les autres clubs qualifiés sont Al-Ain (EAU), Wellington (Nouvelle-Zélande), l'Espérance de Tunis, ainsi que le vainqueur de la Copa Libertadores (Boca Juniors ou River Plate).

???? The moment @atlrs_official ???????????? were crowned #ACL2018 Champions! ???? pic.twitter.com/X0MOpLsLiC

???????? @PerspolisFCIran's fans applaud their players. ????



Mesmerizing support from the home spectators. #ACL2018 #PERvKSM #ACLFinal pic.twitter.com/gcYERNf9lP