Les entraîneurs mettent la pratique en théorie

Ce sont les acteurs les plus exposés du football. Assis sur un siège éjectable, les entraîneurs sont conditionnés par les résultats et leur avenir est intimement lié à l’implacable vérité d’un classement. Depuis l’arrêt du championnat suisse de football le 13 mars dernier, les coaches sont en sursis. Exemptés de la pression du rendement immédiat mais aussi privés du terrain, ou des vestiaires, qui leur permettent d’inculquer leur philosophie à un groupe. Comme leurs joueurs, obligés de garder la forme loin du carré vert, les entraîneurs doivent s’adapter au contexte exceptionnel actuel. «Nous devons vérifier que les exercices physiques à domicile ont été bien faits par nos joueurs, explique Giorgio Contini. Nous faisons le point avec le préparateur physique du LS chaque après-midi.» L’isolement a rendu le travail plus minutieux. «Je visionne beaucoup de matches de Xamax en me penchant sur les individualités, détaille Joël Magnin. Le temps à disposition donne l’opportunité d’analyser les points forts et ceux à améliorer de chacun de mes joueurs».

Comme son homologue neuchâtelois, Andrea Binotto privilégie l’individuel au collectif: «L’idée est de me concentrer sur le joueur et de lui donner des informations en réalisant des montages vidéo. La priorité est donnée aux jeunes éléments avec lesquels on échange sur Skype». Au Stade-Lausanne-Ouchy, l’entraîneur qui jongle avec sa carrière d’enseignant en mathématiques au Gymnase de la Cité et qui ne bénéficie pas des services d’un d’analyste vidéo, confie ne pas toujours trouver le temps nécessaire pour réaliser ce travail spécifique en saison régulière.

Ricardo Dionisio, entraîneur du FC Sion

«Je m’intéresse aussi à des contenus d’entraînements, des systèmes et des animations de jeu de grands clubs à l’étranger, confie Andrea Binotto, qui vient d’envoyer son dossier pour sa licence UEFA pro. Ces derniers jours, j’ai passé du temps à observer le système défensif en 4-4-2 de l’Atlético Madrid, qui défend particulièrement bien. J’observe la manière dont ses joueurs occupent les espaces et coupent les angles de passes». Et l’entraîneur vaudois a de la suite dans les idées: «Nous avons changé de système de jeu lors du dernier match disputé face à Vaduz, passant d’un 4-2-3-1 à un 4-3-1-2. J’utilise ce temps mort pour réfléchir à comment l’animer au mieux».

Enrichir son bagage professionnel

À Sion, Ricardo Dionisio veut également mettre à profit cette période de confinement en enrichissant son bagage professionnel. «J’étudie le football à travers des livres et des vidéos. J’échange dans des groupes de travail sur WhatsApp avec mon staff mais aussi avec des entraîneurs au Portugal, précise le coach sédunois. Nous nous partageons des vidéos et des articles. Tout le monde doit rester concerné». En revanche, le technicien portugais confie se concentrer uniquement sur son club et l’observation des autres clubs de Super League. «Le but est de réaliser des analyses plus pointues sur les tendances du football helvétique», résume-t-il.

La suspension du football suisse jusqu’au 30 avril (au moins) force les acteurs du ballon rond à envisager tous les cas de figure. «Nous avons planifié les prochains mois en réfléchissant déjà à la saison suivante, confie Joël Magnin. Je me suis replongé dans le bilan réalisé cet hiver afin de bien définir ce qu’il faudrait modifier au sein de l’équipe cet été». Leader de Challenge League avec quinze points d’avance, le Lausanne-Sport ne veut pas imaginer le pire des scénarios, celui qui verrait la saison purement annulée, brisant son rêve de promotion. «Ce n’est pas le moment de regarder dans le rétroviseur. Je visionne des images de joueurs qui pourraient m’intéresser pour la saison suivante», balaie Giorgio Contini, sans préciser toutefois dans quelle catégorie de jeu il s’imagine lors du prochain exercice.