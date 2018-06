Les fans britanniques pourraient manquer de bières

Finies, les gueules de bois? Dans une semaine, le match qui opposera la Belgique à l’Angleterre au Mondial de football en Russie pourrait être synonyme de tensions exacerbées. Ce n’est pourtant pas de ballon rond dont on parle ici, car les deux équipes seront probablement déjà qualifiées pour les huitièmes de finale avant la confrontation. Non, c’est l’approvisionnement en bière dans les pubs britanniques qui inquiète. Pourquoi une telle crainte? En Europe, une pénurie de gaz carbonique (CO2) «de qualité alimentaire» menace le fonctionnement des pompes à bière ainsi que la production du précieux breuvage à base de houblon et des sodas.

«Nous sommes au courant de la situation qui affecte la disponibilité de CO2 à travers l’Europe, phénomène qui commence à toucher les producteurs de bière au Royaume-Uni», confirme Brigid Simmonds, directrice générale de la British Beer and Pub Association, citée par le «Financial Times». Ce problème survient au plus mauvais moment pour l’industrie brassicole, compte tenu de la période estivale et de la Coupe du monde de football. «La situation de l’industrie des boissons gazeuses a été aggravée par la récente vague de chaleur qui a frappé l’Europe», ajoute Joanna Sampson, du portail d’information Gasworld.

La Suisse pourrait-elle se retrouver dans la même situation? L’affaire n’inquiète pas les distributeurs de bières artisanales. De la Snow Kiss à la Péritonite, les breuvages produits localement ne demandent pas d’ajout de CO2. «Nous ne sommes pas touchés, car le gaz vient de la fermentation dans la bouteille», relève Lucien Martin, distributeur de bières chez SmartBeer. La question reste ouverte pour les fournisseurs de la bière à la pression. Pas d’inquiétude chez Feldschlösschen, qui appartient au groupe Carlsberg. «Nos procédés de fabrication nous permettent de capturer et de réutiliser le CO2 émis lors de la production de nos bières», détaille leur porte-parole Andreas Schmid.

Le groupe est également présent dans les boissons gazeuses. Cette branche doit, elle, acheter du CO2 pour la production de Schweppes et autres Coca-Cola. Là aussi, les nouvelles sont bonnes. «La production des soft drinks à Rhäzüns (GR) n’a pas rencontré de problème de pénurie de CO2», affirme Andreas Schmid.

Les usages du CO2 dans l’alimentation sont multiples. Le gaz carbonique est utilisé dans le conditionnement des salades et des barquettes de viande. Dans le cadre de l’emballage sous vide, le CO2 est injecté en remplacement de l’air. «Ce procédé entraîne une modification de l’atmosphère et un rallongement de la conservabilité du produit», peut-on lire sur le site de l’entreprise de systèmes d’emballage VC999. Faut-il craindre pour l’approvisionnement en merguez, chipolatas et autres saucisses de veau cet été? La filière de la viande se veut, elle aussi, rassurante. «Jusqu’à présent, nous n’avons pas encore observé un tel phénomène. Nous ne prévoyons pas de problème d’approvisionnement en viande en Suisse», souligne Sara Heiniger, porte-parole de Bell Food Group.

La pénurie est liée à la filière de l’ammoniac

La pénurie de CO2 est pourtant bien réelle. Le portail Gasworld parle de «crise d’approvisionnement qui frappe l’Europe». Il faut savoir que l’une des principales sources de CO2 est constituée par les usines produisant de l’ammoniac, un composant essentiel pour la fabrication de fertilisants ou de détachants. Leur activité implique des rejets massifs de dioxyde de carbone, l’un des principaux gaz à l’origine du réchauffement planétaire. Plutôt que d’être rejeté dans l’atmosphère, le dioxyde de carbone est alors capturé et purifié avant d’être commercialisé sous forme de CO2 dans l’industrie alimentaire.

Mais il y a un hic. En Europe, de nombreuses usines d’ammoniac tournent au ralenti au printemps sur fonds de maintenance, un phénomène renforcé cette année par le bas prix des cours de l’ammoniac. La conséquence est directe: de Air Liquide à Messer en passant par Linde et Praxair, les producteurs de CO2 «de qualité alimentaire» manquent de matière première. D’où la pénurie naissante.

Preuve de l’embarras du secteur, la porte-parole d’Air Liquide, Caroline Brugier, indique n’avoir pas de commentaires à apporter au sujet du CO2. Il semble toutefois que le problème devrait être réglé au cours du mois de juillet. Avant ou après la fin du Mondial en Russie? Nombre de fans s’interrogent.

(24 heures)