Les fédérations veulent reporter l'Euro

Trois mois, c'est loin et tout proche à la fois. Ainsi la propagation du Covid-19 et la crise sanitaire qui l'accompagne augmentent chaque jour la pression sur l'UEFA et son «Euro mammouth»; lequel doit s'ouvrir le 12 juin prochain à Rome. Avec ses douze pays impliqués et un chiffre d'affaires estimé à 2,5 milliards d'euros, la compétition semblait un temps appartenir à la catégorie «too big to fail» (trop gros pour tomber). Mais le spectre d'un tournoi à huis clos est en train de modifier la donne.

Lobbying des fédérations

Selon le quotidien turinois Tuttosport, «la quasi-totalité des fédérations concernée font pression sur l'UEFA pour repousser l'Euro à l'été 2021». Leur argument? Leur laisser le temps de sauver leurs compétitions domestiques en préservant l'équité sportive. Et par rebond, éviter d’escamoter l'éventuelle préparation de leurs équipes nationales en vue de cet Euro anniversaire.

Ceferin résiste

Un lobbying contre lequel Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, serait logiquement en train de résister. «Les efforts déployés pour harmoniser les législations et créer les conditions logistiques d'un tel "monstre" ont été si importants que sa position est tout à fait compréhensible, poursuit Tuttosport. Mais puisque l'UEFA se refuse à envisager une compétition à huis clos, l'évolution de l'épidémie augment chaque jour la pression sur l'instance européenne.»

Avec des fédérations, des ligues, des entreprises et des centaines de milliers de supporters dans l'attente, nul doute que l'UEFA ne pourra pas jouer la montre trop longtemps avant de se positionner.

