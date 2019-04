Les footballeurs jouent à qui aura le plus gros bolide

Mais où est passé le Solex d’Andy Egli? Au début des années 90, ce grand défenseur suisse, ancien joueur du Borussia Dortmund et international à 55 reprises (donc aisé), arrivait à l’entraînement au Hardturm, aux Charmilles ou à la Maladière, juché sur un vélomoteur. Autre temps, autres mœurs.

Aujourd’hui, il n’y a plus de boguet ni de Dacia dans le parking d’un grand club de football ou lors du rassemblement des équipes nationales. Le défilé des bolides est digne du Salon de l’auto. Pour les amoureux de grosses cylindrées, une visite du parking vaut d’ailleurs franchement le détour. À croire que les joueurs se sont lancé une compétition entre eux– même les présidents peinent à régater.

La Rolls est à la mode

Montre-moi ta limousine, je te dirai qui tu es. C’est à celui qui aura la plus grande, la plus rapide, la plus voyante. Porsche, Ferrari, Lamborghini, Bugatti. Et désormais Rolls-Royce, qui, selon la pub de la marque de luxe, est «la plus puissante de tous les temps». Xherdan Shaqiri vient, comme Cristiano Ronaldo, Paul Pogba et Antoine Griezmann, de céder à ce phénomène à la mode: il a acheté une Rolls. De quoi hennir de plaisir avec 623 chevaux sous le capot. Comme la star portugaise de la Juventus, qui adore rouler les mécaniques, Shaqiri cajole volontiers sa dernière acquisition. C’est son bébé, sa chérie.

À Manchester United, on a dû refaire le chemin qui conduit au parking des joueurs pour éviter que ces derniers n’abîment leurs châssis. «Je les admire beaucoup, ces footballeurs, mais ils ont toujours été à la recherche de la plus grande, que ce soit entre leurs jambes ou dans leur porte-monnaie», s’esclaffe Denis Müller, professeur d’éthique à l’Université de Genève et membre de plusieurs commissions d’éthique en Suisse et en France.

Le dilemme climatique

Pourquoi les vedettes du ballon rond aiment-elles à ce point les belles voitures? «Le footballeur qui réussit sur le terrain une bonne passe ou un beau but a besoin de prouver à son coéquipier, et à d’autres adversaires, qu’il est aussi le meilleur en dehors», observe Esther Müller, coach du sport, qui a l’habitude de côtoyer ce genre de joueurs. «Comme des businessmen, ceux qui n’ont pas trop confiance en eux doivent prouver qu’ils ont réussi dans la vie pour obtenir une reconnaissance. Alors ils montrent qu’ils gagnent plus d’argent que l’autre. Un Lionel Messi, lui, connaît sa valeur, il n’a pas besoin d’adopter cette attitude.»

Patron du Salon de l’auto à Genève, Olivier Rihs pense que dans certains pays, le lien avec la voiture est plus fort qu’ailleurs. «Pour Shaqiri, qui vient d’une famille d’immigrés, rouler en Rolls est vraiment un signe extérieur de richesse, un symbole de réussite. C’est quelque chose de très important pour son image. Maintenant, j’avoue que par rapport à il y a dix ans, où le joueur avait besoin de mettre en avant son aura et son pouvoir, il y a de plus en plus de footballeurs qui militent pour le climat», sourit celui qui se déplace… en train.

La Ferrari d’Henchoz

Et le professeur Denis Müller de se poser cette question philosophique: «Une fois sa carrière terminée, quand il sera devenu un adulte, qu’il aura peut-être sombré dans l’alcool ou la dépression, que fera le footballeur sans la célébrité, le pouvoir, un gros salaire, une grosse voiture?»

Durant sa carrière, Stéphane Henchoz a acheté un certain nombre de petites bombes, dont une Ferrari qu’il garait au milieu des vélos de ses joueurs lorsqu’il entraînait à Bulle. «Je pense que la plupart des gens, s’ils en avaient les moyens, s’en payeraient une aussi, rétorque l’ancien défenseur de Liverpool. Maintenant, il est vrai qu’à 20 ans, le jeune footballeur qui gagne beaucoup d’argent s’achètera facilement une voiture de sport. Avec leur salaire, certains pourraient même s’en offrir une par mois! À vrai dire, on aime bien être celui qui possède ce que d’autres n’ont pas. À un certain moment, on prenait Ferrari ou Lamborghini. Aujourd’hui, on choisit Rolls-Royce.»

Le coach de Ne/Xamax ne parle pas de ses joueurs. «On n’a pas le même budget que les équipes que l’on voit à la télé le mardi et le mercredi», se marre celui qui ne roule désormais plus sur l’or, mais en Porsche Cayenne, «une voiture plus familiale», lâche-t-il. Avec le temps, une famille et des enfants, les goûts changent. Mais dans le parking, il n’y a plus de Solex. (nxp)