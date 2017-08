Ligue 1: le Tigre rugit encore

Radamel Falcao aura peut-être sauvé Monaco face à Metz, vendredi. Le Colombien a inscrit à la 78e le seul but de la victoire 1-0 du champion de France à Metz, en ouverture de la 3e journée de Ligue 1.

Falcao en est déjà à cinq réalisations depuis la reprise et affiche un bilan qui impose le respect: 37 buts en 52 matches de L1! Monaco - sans Kylian Mbappé, au coeur d'un des feuilletons du mercato et non convoqué - poursuit donc son carton plein et s'installe seul en tête du classement.

Mais quatre autres clubs peuvent le rejoindre en cas de succès ce week-end, Lyon et Saint-Etienne (qui reçoivent Bordeaux et Amiens samedi), ainsi que Marseille et Paris (qui accueillent Angers et Toulouse dimanche). (ats/nxp)