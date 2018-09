Ligue des nations, le nouveau bébé lucratif de l’UEFA

Les ennuyeux matches amicaux sont morts, vive la Ligue des nations! Présentée sous ses plus beaux atours, la nouvelle compétition lancée par l’UEFA a le charme puissant de l’inconnu. Il faut toujours se méfier du mystère, fût-il aguichant. D’abord, la Ligue de nations ne sonne pas le glas de tous les matches amicaux. De beaucoup, oui, mais pas de tous et la Suisse est bien placée pour le savoir, elle qui disputera un vrai match sans enjeu mardi prochain à Leicester contre l’Angleterre, après ce premier choc de ce samedi contre l’Islande. Ensuite, il faut mesurer le renouveau à l’aune de l’intérêt qu’il représente pour toutes les parties: les fédérations nationales, les sélections nationales, les internationaux et, bien sûr, l’UEFA. C’est peut-être bien en considérant les intérêts sportifs mais aussi financiers qu’il faut évoquer cette nouvelle compétition.

Mais avant de tout peser, il faut savoir de quoi l’on parle. Ligue des nations, mode d’emploi.

C’est quoi?

Une compétition européenne qui se disputera tous les deux ans, lors des saisons sans Euro et sans Coupe du monde. Elle comprend les 55 équipes de l’UEFA.

Le format

Une première phase a lieu de septembre à novembre. La seconde a lieu en juin (2019 donc pour cette première édition). Les 55 sélections européennes sont réparties en quatre divisions décroissantes selon leur coefficient UEFA: Ligue A (les 12 meilleures, la Suisse, 7e, en fait partie), Ligue B (les 12 équipes suivantes), Ligue C (les 15 équipes suivantes), Ligue D (les 16 dernières équipes). Dans les ligues A et B, quatre groupes de trois sélections sont tirés au sort. Dans les ligues C et D, quatre groupes de 3 ou 4 équipes.

Finale, promotions, relégations

Des matches aller-retour ont lieu durant dans la première phase: la Suisse bataille contre l’Islande et la Belgique. Les finales réunissent les quatre premiers de chaque groupe en juin. Celui qui remporte la Ligue A est sacré champion de la Ligue des nations. Les quatre premiers des groupes B, C et D sont promus dans la ligue supérieure, tandis que les quatre derniers des groupes A, B et C sont relégués en division inférieure.

Des places pour l’Euro 2020

Il y a aussi quatre places pour l’Euro 2020 en jeu. Les vraies qualifications pour l’Euro ont été décalées de mars à novembre 2019, elles qualifieront les deux meilleurs des dix groupes prévus. Les quatre dernières places seront attribuées par la Ligue des nations. Dans chacune des divisions (A, B, C, D), les quatre meilleures équipes qui n’auront pas leur ticket pour l’Euro via la campagne qualificative «normale» disputeront un barrage (demi-finale et finale) offrant une place (par ligue) pour le grand rendez-vous.

Les enjeux financiers

Le volet financier est bien sûr présent. C’est sans doute même l’enjeu caché du nouveau bébé lancé par l’UEFA. Les fédérations nationales l’ont accepté parce qu’elles s’y retrouvent. Prenez l’ASF: elle devrait toucher plus de six millions de francs pour cette première édition. Comment? Grâce aux droits TV.

Le plan de l’UEFA

L’UEFA aimerait bien s’arroger les droits TV et images de toutes les associations nationales pour sa nouvelle compétition. Elle y arrive facilement avec les sélections les moins bien classées et relativement bien avec les petits pays. Elle doit négocier plus difficilement avec les grosses nations du foot. En Suisse? L’ASF a déjà vendu ses droits TV à l’UEFA pour la Ligue des nations: c’est comme cela qu’elle devrait recevoir au moins six millions cette année. Avantage? Une rentrée d’argent assurée, des risques financiers minimisés.

Le danger

On l’a compris: c’est désormais l’UEFA qui possède les droits TV de l’équipe de Suisse pour la Ligue des nations. Avant cette nouvelle compétition, quand il y avait un match amical, SSR-SRG négociait directement avec l’ASF: l’intérêt convergent de diffusion facilitait tout. Mais désormais, c’est avec l’UEFA que SSR-SRG a dû discuter pour avoir le droit de diffuser Suisse-Islande et les autres rencontres de la sélection helvétique durant la Ligue des nations. Cela a été fait dans le cadre d’un contrat global (qualifications pour l’Euro incluses) portant jusqu’en 2022. On peut se dire que l’UEFA compte bien et que, au final, dans le calcul global, elle ne vendra pas moins cher les droits qu’elle a achetés.

Le grand danger, c’est la surenchère. C’est de voir l’UEFA, faire monter les prix. Il se murmure que les clubs étant toujours plus gourmands et menaçants (les plus gros créeraient leur propre compétition), l’UEFA aurait triplé ou quadruplé ses rentrées d’argent sur la Ligue des champions grâce aux nouveaux contrats de diffusions vendus le plus souvent à des opérateurs privés eux-mêmes soutenus par de grands groupes aux ressources immenses. Le jour où SSR-SRG ne pourra plus s’aligner, même pour la Ligue des nations, est-il proche? Ce n’est pas à souhaiter. (nxp)