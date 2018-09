Lucien Favre accroché avec le BVB

Dortmund a concédé son 2e match nul de la saison en Bundesliga samedi. L’équipe de Lucien Favre a arraché un point à Hoffenheim (1-1). Mené et réduit à 10 après l’expulsion d’Abdou Diallo (75e), le BVB a égalisé grâce à Christian Pulisic en fin de match (84e). Le jeune américain (20 ans) joue à nouveau les sauveurs après son but victorieux en Ligue des champions mardi à Bruges (1-0).

«Nous avons très bien commencé, a analysé l’entraîneur vaudois en conférence de presse. Mais après 15 minutes, ce n'était plus bon. Au final, on peut être satisfait avec ce match nul. Nous en sommes conscient.» Hoffenheim a vu deux de ses buts annulés pour hors-jeu. Côté suisse, Bürki et Akanji ont disputé toute la rencontre avec Dortmund. Zuber a cédé sa place à la 70e minute alors qu’Hoffenheim menait encore.

Berlin en tête

Le BVB Dortmund, toujours invaincu en championnat, occupe la troisième place de Bundesliga (8 points en 4 matches) avec deux unités de retard sur le Hertha Berlin, leader surprise. Le Bayern Munich (2e) affronte Schalke 04 à 18h30.

Mehmedi buteur

A Wolfsburg, Admir Mehmedi a inscrit son 2e but en championnat. L’international suisse a permis aux Loups de sauver l’honneur face à Freiburg (défaite 3-1).