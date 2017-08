Lugano mal payé face à Saint-Gall

Lugano - Saint-Gall 0-1 (0-0)

3830 spectateurs. Arbitre Amhof. But: 83e Albian Ajeti 0-1.

Lugano: Da Costa; Rouiller (87e Schäppi), Sulmoni, Golemic; Crnigoj (90e Manicone), Mariani, Piccinocchi, Sabbatini, Mihajlovic; Gerndt (72e Carlinhos), Marzouk.

Saint-Gall: Lopar; Hefti, Haggui, Wiss; Aratore, Kukuruzovic, Tschernegg (81e Taipi), Wittwer (64e Gönitzer); Barnetta; Buess, Albian Ajeti (89e Aleksic).

Notes: Lugano sans Culina, Guidotti, Jozinovic et Padalino (blessés), Saint-Gall sans Adonis Ajeti, Ben Khalifa, Krucker, Toko (blessé) et Musavu-King (pas qualifié). 48e, tir de Mariani sur le poteau. Avertissements: 24e Wiss. 39e Golemic. 73e Mariani. 76e Tschernegg. 93e Buess.