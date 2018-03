«Mardi promo», votre nouvelle rubrique

Un nouveau rendez-vous «Mardi promo», c’est le nouveau rendez-vous proposé chaque mardi par 24 heures. Ce sera l’occasion de revenir, avec leurs acteurs, sur les matches du week-end des équipes vaudoises de Promotion League, soit Stade Nyonnais, Yverdon, Stade-Lausanne-Ouchy et Bavois.

Hugo Fargues, un vilain doublé

Onze buts déjà, cette saison, pour le toujours aussi fort milieu offensif du Stade Nyonnais, auteur d’un doublé samedi face à Zurich M21. Hugo Fargues n’en gardera cependant pas un souvenir inoubliable sur le plan esthétique: son premier but est le résultat d’une sorte de pointu qui frappe lentement le bon côté du poteau (2-2, 33e), le second découle d’un contrôle aérien un peu trop long qui surprend le gardien et entre dans le but (4-2, 60e). Moche, mais efficace. Et trois points bienvenus.

Vivement mercredi!

Il va faire chaud mercredi, dès 20 h, au Stade municipal, où Yverdon (3e, 31 points) accueillera Nyon (2e, 40 points). Un succès nyonnais et les Nord-Vaudois seraient quasi éliminés de la course à la Challenge League.

Nehemie Lusuena a marqué

Il n’a que 19 ans, un talent fou, mais aussi beaucoup de progrès à faire. Nehemie Lusuena a marqué le premier but de sa carrière en Promotion League. Le milieu défensif ou relayeur d’Yverdon a ouvert la marque lors du succès 0-2 d’YS sur le terrain d’United Zurich (dernier). Une réussite inscrite sur une frappe de loin puissante, qui a délivré les siens. Si ce jeune homme se met à marquer en plus de son activité infatigable à mi-terrain, où s’arrêtera-t-il?

Belle performance du SLO

Stade-Lausanne-Ouchy était un peu dans le doute au moment d’aller affronter Bâle II. «Quelques-uns de nos joueurs avaient des petits soucis physiques, on ne savait pas trop où se situer», admettait Andy Laugeois. Titulaire, l’infatigable milieu de terrain a constaté qu’apparemment, tout allait plutôt bien pour le SLO. «C’est vrai, on a bien tenu physiquement», se réjouissait-il La nouvelle recrue, Yanis Lahiouel, a ouvert le score en début de match et le fidèle Andreas Soos a inscrit le 1-2 à la 83e. «Trois points qui font du bien», conclut Laugeois.

Semaine de vérité pour le SLO

Avec désormais neuf points d’avance avec la barre, les hommes d’Andrea Binotto auront mercredi, à l’occasion de la venue de Breitenrain (4e), une chance rêvée de faire un grand pas en direction du maintien. Et samedi, c’est YF Juventus (12e) qui sera à Vidy. S’il devait empocher six points cette semaine, SLO envisagerait le printemps avec sérénité. «Et on pourrait presque, je dis bien presque, regarder vers le haut du classement», ajoute Andy Laugeois.

Rien de grave pour Le Neün

Ouf! Déjà très court en quantité, l’effectif de Bavois ne perdra pas son capitaine. Touché à une cheville à la 40e, Sébastien Le Neün a dû sortir samedi à Kriens. «Ce n’est qu’une entorse externe, le ligament n’est pas touché. Avec un peu de physio, ce sera tout bon», sourit le solide défenseur central. Sera-t-il déjà sur le terrain mercredi face à Köniz? À voir. Ce qui est sûr, c’est que Bavois est passé à côté d’un grand coup chez le leader Kriens, où il s’est incliné 3-1 bien qu’ayant évolué à onze contre dix pendant une heure. (Le Matin)