Mbappé reconnaît des contacts avec le Real

Kylian Mbappé a reconnu mercredi, dans une interview au quotidien sportif espagnol Marca, avoir mené des discussions avec le Real Madrid avant de signer au Paris SG, mais ne rêve plus désormais d'un transfert au Real.

Mbappé, el mejor patrimonio del PSG a largo plazo https://t.co/qsAzwtkt7a #Ligue1 — MARCA (@marca) 27 décembre 2017

«Il y a eu beaucoup de rumeurs de transfert me concernant et il est vrai que j'ai discuté avec les dirigeants du Real, mais maintenant c'est du passé. Je suis au PSG et je défends ses couleurs à 100%», a déclaré l'attaquant international qui vient de fêter ses 19 ans.

Raisons sentimentales

Mbappé a précisé qu'il avait opté pour le PSG essentiellement pour des raisons sentimentales. «Le PSG c'est l'équipe de ma ville. C'est comme si un gamin de Madrid avait le choix entre jouer pour le Real et porter les couleurs d'une autre équipe, a-t-il souligné. J'ai déjà dit que je voulais jouer dans la meilleure équipe du monde et je pense que le PSG a toutes les cartes en main pour atteindre cet objectif.»

Interrogé sur la future affiche entre le Real Madrid et le Paris SG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Mbappé a reconnu que le Real Madrid, vainqueur du trophée ces deux dernières années, «est la meilleure équipe du monde». «Mais ce sera vraiment une confrontation au sommet et nous irons à Bernabeu pour nous qualifier», a-t-il ajouté.

Mbappé : « Je veux jouer dans la meilleure équipe du monde à l’avenir et le PSG a tout pour le devenir.

Si cette équipe grandit avec moi, il n’y a aucune raison de partir »

(@marca) pic.twitter.com/bcNwFoS2x2 — Actu Foot (@ActuFoot_) 27 décembre 2017

