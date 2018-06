Michael Lang quitte Bâle pour Mönchengladbach

Titulaire attendu contre la Suède en huitième de la finale de la Coupe du monde (en raison de la suspension de Stephan Lichtsteiner), Michael Lang (27 ans) est désormais un joueur de Mönchengladbach. Il a signé un contrat de quatre ans dans le club allemand.

DONE DEAL ???? #Borussia have signed right back Michael #Lang from @FCBasel1893. The 27-year-old Switzerland international has agreed a 4-year contract ??



