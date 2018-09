Mourinho: «On doit faire comme votre joueur de tennis»

Évidemment, José Mourinho attendait la question relative au terrain synthétique du Stade de Suisse, ce «plastic pitch» qu’il exècre. Mercredi, dès 21 h, Young Boys entamera son aventure en Ligue des champions dans son Stade de Suisse face à une équipe de Manchester United qui s’avance en grande favorite. Mais ce terrain synthétique inquiète un peu les Mancuniens, comme l’a tout d’abord confirmé David De Gea. «L’équipe n’est pas habituée à ce genre de surface. Ce sera plus compliqué et on va devoir s’adapter», a grincé le gardien espagnol de Manchester United, avant de laisser la place au «showman» Mourinho pour répondre à la même question.

«Je ne veux pas utiliser cet aspect comme une possible excuse avant le match», a d’abord tempéré le Portugais. Avant d’attaquer. «Tout le monde sait que c’est différent. Ce que j’ai à dire sur le sujet, je l’ai dit directement à l’UEFA il y a dix jours lors d’un meeting. Ma position est connue.» Juste après le tirage au sort de la phase de groupes, il avait d’ailleurs exprimé son incompréhension concernant l’autorisation accordée à YB par l’UEFA.

Présentatrice taclée

Le «Special One», qui avait bien anticipé, a ensuite fait allusion à… Roger Federer, sans jamais le nommer toutefois. «Nous sommes ici en Suisse, pas loin de chez l’un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Cet homme-là gagne sur toutes les surfaces, même s’il y en a qu’il préfère. Nous, on doit faire comme votre joueur de tennis, on doit gagner sur toutes les surfaces qui se présentent à nous. Et j’espère bien qu’on va le faire.»

Un peu plus loin dans la conversation, José Mourinho a été taquiné par Natalie Barros, présentatrice alémanique de Teleclub, nouveau diffuseur de la compétition. «Vous n’avez jamais gagné en Suisse. Quelle tactique allez-vous utiliser pour éviter que l’histoire continue?» a piqué la reportrice. José Mourinho l’a regardée droit dans les yeux et a contré: «Tout dépend du point de vue où vous vous placez. Vous relevez que j’ai perdu ces deux matches. C’est une vision de la chose. Moi je vois surtout que j’ai terminé les deux fois en tête du groupe. Donc si vous me proposez de perdre demain et de gagner le groupe, je signe tout de suite.» (nxp)