Murat Yakin interdit de banc au FC Sion

La Ligue a tranché ce vendredi après-midi: Murat Yakin ne pourra pas s’asseoir samedi soir sur le banc à Thoune.

Le nouveau coach du FC Sion sera encore suspendu jeudi prochain pour la venue du FC Zurich à Tourbillon. Aux yeux des juristes de la SFL, l'entraîneur de 44 ans doit encore purger le solde de sa peine. Le successeur de Maurizio Jacobacci demeure interdit de banc suite à la décision du Tribunal de recours du 7 mai, une décision intervenue après son limogeage de GC.

Pour mémoire, Murat Yakin avait été suspendu initialement pour trois matches pour des insultes envers le corps arbitral suite à son expulsion le 3 mars 2018 lors du match contre Lausanne (0-0). Une décision confirmée par le président de la Commission de discipline, après une opposition de GC. Le Tribunal de recours avait ensuite abaissé la sanction à deux matches. La Ligue n'ayant jamais été confronté jusque-là à une situation de ce genre (concernant un entraîneur), sa décision du jour est appelée à faire jurisprudence. Au moment d'interpeller la SFL, le FC Sion estimait dans son argumentaire que son nouveau technicien aurait eu la possibilité de purger sa peine quand il était encore un employé de GC. On apprend aujourd'hui que Murat Yakin a été licencié sans préavis le 10 avril, rendant cette thèse caduque aux yeux des juges.

Condamné à suivre samedi la rencontre depuis les tribunes de la Stockhorn Arena, Murat Yakin sera remplacé sur le banc par MM. Christian Zermatten et Sébastien Bichard (le coach des M21 ans), déjà assis sur le banc valaisan dimanche dernier lors du match de Coupe de Suisse contre Lausanne (1-0 pour Sion). Vu la configuration des tribunes bernoises, le nouveau coach valaisan aura toutefois l’occasion de se tenir non loin d'un banc qui lui demeure pour l'heure interdit. Dès l'instant où il est toujours suspendu, Yakin ne pourra en revanche pas accompagner ses joueurs dans les vestiaires, ni avant le match pas davantage qu'à la mi-temps ou à la fin d'ailleurs.

«Ce qui compte, c'est que l'équipe soit prête»

A Tourbillon, où l'on espérait secrètement la clémence des juges sans trop y croire non plus, on a pris note de cet arrêt de justice définitif. «On se préparait à toutes les variantes sachant que l'une était plus réaliste que les autres, réagit le directeur sportif Barthélémy Constantin. Ce n'est donc pas une véritable surprise. Pour moi, il était impossible que Murat puisse être assis sur le banc à Thoune. Ce qui compte, c'est que l'équipe soit prête au coup d'envoi et cela, Yakin a déjà pu s'en occuper et continuera de le faire jusqu'à l'arrivée au stade. De toute manière, c'est un travail collectif...»

Après l'entraînement, le FC Sion devait prendre ce vendredi en fin de journée la route de l'Oberland. Avec pas moins de trois entraîneurs...

