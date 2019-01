Neymar est out pour dix semaines

La star brésilienne du Paris St-Germain Neymar, blessée au pied droit, doit retrouver les terrains «dans un délai de dix semaines», c'est-à-dire début avril, a annoncé mercredi son club.

Après réunion d'un «groupe d'experts médicaux mondialement reconnus», un «consensus s'est dégagé pour proposer à Neymar un traitement conservatif de sa lésion du cinquième métatarsien droit», a expliqué le PSG, qui rejette donc l'hypothèse d'une nouvelle opération.

Communiqué du club - Neymar Jr — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 30 janvier 2019

La date de retour espérée correspond aux quarts de finale de la Ligue des champions. Les matchs aller sont programmés les 9 et 10 avril et les matchs retour les 16 et 17 avril.

Se qualifier sans Neymar...

Le PSG, pour être en quarts de finale, devra se qualifier - sans Neymar - face à Manchester United, dans le choc des 8es de finale de la Ligue des champions, avec un match aller le 12 février à Old Trafford et un match retour le 6 mars au Parc des Princes.

La saison dernière, sans sa mégastar - Neymar avait été blessé au même endroit du même pied -, le PSG avait été éliminé en 8es de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid, futur gagnant de l'épreuve reine continentale.

Cette année, le No 10 brésilien de 26 ans a été contraint de céder sa place en cours de match le 23 janvier en Coupe de France contre Strasbourg (2-0), en raison d'une vive douleur au pied droit. Le PSG s'était depuis contenté d'évoquer «une réactivation douloureuse de la lésion du cinquième métatarsien droit».

En d'autres termes, l'os long de la partie externe du pied, opéré avec la pose d'une vis en mars 2018. Cette blessure avait mis fin de façon prématurée à la première saison de «Ney» sous le maillot du PSG. Et avait pesé sur le Mondial du Brésil, achevé en quarts de finale car son crack n'était pas à 100%.

Neymar était devenu le joueur le plus cher de l'histoire (222 millions d'euros) en débarquant au PSG en provenance du Barça à l'été 2017. (AFP/nxp)