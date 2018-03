Neymar: «jusqu'à trois mois» de convalescence

Football Blessé face à l'OM, Neymar va être opéré au Brésil afin d'être prêt pour le Mondial, par ailleurs le PSG attend des nouvelles de Mbappé. Plus...

Football L'attaquant brésilien, qui souffre d'une blessure à la cheville droite et d'une fissure d'un os, n'évitera pas l'opération chirurgicale. Plus...

Football Touché à la cheville contre Marseille, le Brésilien est au centre de toutes les attentions, surtout dans son pays où on craint de revivre le traumatisme de 2014. Plus...

Football Selon son père, Neymar sera absent «au moins six semaines» et manquera donc le match retour de Ligue des champions contre le Real. Plus...