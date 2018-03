Oberlin: «J'ai encore beaucoup à apprendre»

Petkovic lance la préparation

«Il n'y a jamais de matches amicaux en équipe nationale!» Vladimir Petkovic veut une équipe concentrée et concernée vendredi en Grèce et mardi prochain à Lucerne contre le Panama.



«Ces deux mois de préparation sont une opportunité pour tout le monde. Certains pour confirmer leur statut, d'autres pour gagner quelque chose. Ce rassemblement est le point de départ et il était temps: nous avions besoin de nous retrouver entre nous.»