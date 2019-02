«On m’a fait comprendre que l’on ne me retiendrait pas»

A 25 ans, le Vaudois Numa Lavanchy s’est engagé avec le FC Lugano de Fabio Celestini, un entraîneur qu’il connait bien pour avoir déjà évolué sous ses ordres à la Pontaise. Après 88 matches (6 buts) en Super League avec Grasshopper, le latéral droit s’est engagé jusqu’en juin 2021 (avec option pour une saison supplémentaire). En juillet 2016, Lavanchy avait quitté Lausanne pour une aventure zurichoise qui aura duré deux ans et demi.

- Numa Lavanchy, on est un peu surpris de vous retrouver à Lugano. Qu’est-ce qui a motivé votre envie d’un changement d’air? - Le fait que ma situation à Grasshopper se soit détériorée. Sportivement, je n’étais plus indispensable, les choses ont changé négativement me concernant. On m’a fait comprendre que si je souhaitais partir on ne me retiendrait pas. Dans ces conditions, c’était mieux de partir. J’avais besoin d’un nouveau défi dans un autre environnement. Que le club accepte de me céder à Lugano, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien, veut tout dire.

- Les soucis que connaît GC depuis maintenant des années ont donc aussi pesé dans votre choix? - A la longue, c’en était devenu pesant, c’est vrai. On n’était jamais tranquille. Ce remue-ménage permanent était devenu difficile à vivre. Une fois huitième en 2017, une fois avant dernier en 2018, on ne peut pas dire que cela soit non plus très glorieux sur le plan des résultats.

«Lugano, c'est vraiment fort»

- Mais Lugano, ce n’est quand même pas folichon, non? - Ce n’est pas Bâle ou YB, d’accord. Mais l’équipe est compétitive, bien meilleure que son classement. C’est vraiment fort. J’ai toujours aimé voir jouer cette équipe.

- Au Cornaredo, vous retrouvez Fabio Celestini, qui vous avait lancé à Lausanne… - C’est vrai que sa présence a aussi compté. J’ai la conviction que je vais pouvoir à nouveau m’éclater. On ne choisit certes pas un club en raison de son coach, car c’est trop aléatoire mais le fait de retrouver Fabio a pesé. C’est grâce à lui que j’avais à l’époque quitté la Pontaise pour Grasshopper. C’est aujourd’hui aussi un peu à cause de lui que je quitte Zurich pour le Tessin.

- Le Tessin, c’est aussi une autre culture, un autre mode de vie… - Je me réjouis de le découvrir, c’est cool. Je vais découvrir autre chose, apprendre une nouvelle langue… J’aurais fait ainsi les trois grandes régions du pays.

- Serez-vous déjà sur le terrain ce samedi soir contre Thoune? - C’est impossible, je suis suspendu. (nxp)