Oui à un championnat élargi, non à la formule

Deux ans après avoir vu sa proposition d’une Super League (SL) à douze équipes balayée par les clubs concernés, la Swiss Football League (SFL) vient de relancer l’idée. Avec, cette fois, une forte probabilité de voir cette réforme acceptée le 22 novembre. Tous les clubs romands – Sion, Servette, Xamax, LS et SLO – se prononcent sans hésiter en faveur de ce changement. Comme, semble-t-il, la majorité de leurs homologues alémaniques et tessinois.

Lire l'édito: Football suisse, un petit goût d’inachevé

«L’important est de rendre notre sport plus attractif pour les fans, les téléspectateurs et nos partenaires, précise Didier Fischer, président du Servette FC. Et cette Super League à douze y contribue. Le premier objectif est de mettre de l’enjeu dans notre championnat et d’éviter une compétition qui se joue sur la peur où une équipe classée au 4e rang ne sait pas si elle sera reléguée ou européenne à quelques matches de la fin. La peur n’engendre pas un football attractif, bien au contraire.»

Une petite révolution pour laquelle le Lausanne-Sport a joué un rôle important. «Dès l’arrivée d’Ineos à la tête du club, explique le vice-président Stefan Nellen, voir la Super League passer de dix à douze, voire même quatorze, équipes a été notre priorité absolue. Dans cette optique, nous avons élaboré un projet afin d’élargir la SL et de remodeler les deux catégories inférieures que nous avons soumis à tous les présidents de Challenge League en mai. Ils l’ont cautionné à l’unanimité. Sans verser dans un optimisme béat, je pense que l’assemble générale de la SFL entérinera ce changement tant attendu.»

Malgré cette probable «victoire», Stefan Nellen et le LS ne bombent pas le torse. «La formule du futur championnat de Super League mérite davantage de réflexion, continue le dirigeant lausannois. L’idée d’une compétition en deux temps (ndlr: voir l’encadré) n’est pas bonne. Il est prouvé qu’une participation au tour de relégation engendre une très nette baisse des affluences au stade. De plus, le fait de voir le nombre de matches passer de 36 à 32 est une très mauvaise chose. Dans un pays comme le nôtre, où les clubs éprouvent de plus en plus de peine à vivre une vraie aventure en Europe, il me semblerait au contraire primordial d’augmenter plutôt que de diminuer le nombre de matches.»

Et la Challenge League?

Cette envie de pousser la réflexion plus loin est partagée par Didier Fischer. «Il reste des détails à discuter, tels que le partage des points ou la possibilité offerte au vainqueur du tour de classement (le 7e) de ravir la place européenne à l’une des équipes classées au 3e ou 4e rang.»

Cette idée de réforme ne touche toutefois que la Super League. Un autre point qui dérange les deux principaux clubs lémaniques. «La SFL, disent de concert Didier Fischer et Stefan Nellen, aurait dû aller plus loin dans sa réflexion et imaginer un profond changement au niveau inférieur également. Comme, par exemple, rassembler la Challenge League et la Promotion League. Avec tous les avantages que proposerait une deuxième division élargie et plus compétitive en termes de formation et d’éclosion des jeunes talents.»

Moins concerné par cet élargissement de l’élite, Vartan Sirmakes soutient pleinement ce passage à douze équipes mais souhaiterait que la SFL se penche plus sérieusement sur la problématique de la Challenge League et de la Promotion League. «L’idée de conserver des barrages est excellente, confirme le nouveau président du Stade-Lausanne-Ouchy, mais pourquoi ne pas augmenter aussi le nombre d’équipes en Challenge League à douze? Et puis, pour moi, la Promotion League devrait passer à 18 clubs, avec cinq formations M21, ce qui aurait l’avantage de favoriser davantage encore l’éclosion des talents de ce pays.»

Convaincus que la bonne formule n’a pas encore été trouvée, les cinq clubs romands de la SFL approfondiront très probablement ensemble le sujet bien avant ce fatidique 22 novembre.