Petit miracle pour Manchester United

Belle remontada de Manchester United au Selhurst Park ! Menés 2-0 par le Crystal Palace de Roy Hodgson, les Mancuniens se sont imposés 3-2.

Nemanja Matic a marqué le but de la victoire dans le temps additionnel. Ce premier but de la saison du transfuge de Chelsea permet à Manchester United de conserver sa deuxième place avec un avantage de deux points sur Liverpool et de quatre sur Tottenham.

Une fois encore, Jose Mourinho peut remercier David De Gea. Déjà fabuleux en Ligue des Champions à Séville, son gardien fut tout simplement le meilleur homme de cette rencontre. (ats/nxp)