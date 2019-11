Petkovic a dû remodeler son XI

Le «Mister» a peu retouché sa défense, mais changé de système. Il y alignera Stephan Lichtsteiner, Manuel Akanji, Nico Elvedi et Ricardo Rodriguez, au sein d'une rare arrière-garde à quatre défenseurs.

Au milieu, comme attendu, Granit Xhaka et Denis Zakaria vont protéger l'axe, tandis que Renato Steffen et Edimilson Fernandes vont animer les côtés, ce qui était bien moins évident. Le joueur de Wolsfburg (9 sélections, 0 but) est pour la 1re fois titulaire en équipe de Suisse depuis une rencontre perdue contre la Bosnie, en mars 2016.

L'autre grande surprise vient certainement de la titularisation d'Albian Ajeti en pointe. L'attaquant de West Ham, qui n'a jamais marqué depuis son départ de Bâle vers l'Angleterre l'été dernier, va connaître sa 10e sélection (1 but), mais seulement la 3e dans la peau d'un titulaire, après le Danemark en mars et Gibraltar en septembre. Il sera associé devant à Haris Seforovic.

Suisse: Lichtsteiner, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Steffen, Xhaka, Zakaria, Edimilson Fernandes; Seferovic, Ajeti.