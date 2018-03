Petkovic tente un nouveau système, Akanji titulaire

L'équipe de Suisse affrontera la Grèce en amical (19h00) dans un nouveau système. Il s'agit d'un 4-1-2-2-1 dans lequel Manuel Akanji sera titulaire en défense centrale à côté de Fabian Schär et, donc, à la place de Johan Djourou. Comme la tactique annoncée sur le papier n'est pas toujours celle que l'on voit véritablement sur le terrain, il faudra attendre confirmation. Toutefois, le onze choisi par Vladimir Petkovic laisse à penser que le sélectionneur veut se servir du premier des quatre tests avant le Mondial pour étoffer sa boîte à outils et travailler d'autres dispositifs.

Il ne s'agit pas non plus d'une révolution, l'ajustement consistant essentiellement en une inversion du triangle au milieu de terrain. Evoluant d'habitude avec une pointe haute, la Suisse s'essaiera à la pointe basse, à savoir Valon Behrami en sentinelle devant la défense et un binôme Remo Freuler - Granit Xhaka un cran plus haut.

La défense, avec Stephan Lichtsteiner à droite et Ricardo Rodriguez à gauche, est la même que lors du barrage contre l'Irlande du Nord en novembre.

Même dans l'impasse à Benfica, Haris Seferovic conserve la confiance de Petkovic et sera seul en pointe. Il aura en soutien, juste derrière lui, Breel Embolo à droite et Blerim Dzemaili à gauche, deux joueurs aux profils très différents qui devraient apporter un peu de variété à l'animation offensive.

Composition de l'équipe de Suisse: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Behrami; Freuler, Xhaka; Embolo, Dzemaili; Seferovic. (ats/nxp)