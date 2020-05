Pour le boss du LS, la SFL «manque de leadership»

Sa parole est rare, mais quand il la prend, ça rue dans les brancards. Bob Ratcliffe, CEO et Président du club vaudois, n’hésite pas à critiquer la Swiss Football League, qui ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Alors que le Conseil Fédéral a permis aux équipes de retrouver les terrains d’entraînement dès le 11 mai et pense autoriser des matches à huis clos à partir du 8 juin, les instances et les clubs helvétiques du jeu de ballon sont divisés comme rarement auparavant, sur la question de savoir s’il faut en terminer cette saison 2019/2020.

«On veut que le championnat continue et que les matches se jouent. C’est ça notre objectif, affirme-t-il. Ce n’est pas un souci de jouer à huis clos, pour la simple et bonne raison que les rencontres sans public vont devenir la nouvelle normalité pour le reste de l’année 2020. Je pense que voir des fans de retour dans les stades, ce sera ça, l’exception, dorénavant! Et ce sera pareil à travers l’Europe… Jouer à huis clos est le pas que nous devons franchir, si l’on veut que le sport continue d’exister.» D’autant plus qu’avec 15 points d’avance sur son dauphin, le LS n’aura pas besoin d’un stade en folie pour gratter les dernières unités nécessaires à sa promotion.

«Instant critique de notre développement»

L’ambitieux patron du club de la Pontaise et bientôt de la Tuilière pense que s’il y avait une vraie direction montrée par les pontes de la SFL, le jeu pourrait reprendre sans encombre. «En Angleterre, on a une expression: «if there is a will, there is a way» (ndlr: s'il y a une volonté, il y a un chemin vers la solution), image Bob Ratcliffe… Ça veut dire que si les gens sont prêts à le faire, ils peuvent atteindre leur objectif. Les gens qui se plaignent des contrats, de ci, de ça… On n’arrive à rien ainsi. La Ligue et les autorités ont travaillé sur un concept, aux clubs de l’activer. Nous avons besoin de cohésion et de leadership, pour faire face aux défis qui sont devant nous.»

Les diverses formations de Super et de Challenge League ont le week-end pour méditer sur leur position, avant que, lundi, ils ne se retrouvent en conférence téléphonique, pour essayer d’avancer vers une reprise des activités ou vers un abandon pur et simple de la saison. Que fera Ineos, si, comme pour les ligues amateurs, l’exercice 2019/2020 est annulé? «Et bien on va devoir repenser notre ambition ici, brandit le frère de Jim Ratcliffe, le grand patron du groupe de pétrochimie. A Lausanne, nous avons investi une somme d’argent plus que significative. Que ce soit au niveau sportif ou dans le nouveau stade. La ville a investi dans un stade magnifique. Si nous ne sommes pas capables d’y jouer dans un championnat ambitieux, on va devoir revoir nos ambitions. Nous sommes à un instant critique de notre développement. Nous ne pourrons pas éternellement nous donner les moyens d’un club de Super League en jouant en Challenge League. Mais soyez rassurés, nous n’abandonnerons jamais.»

«Repenser notre ambition ici»

«Concernant la ligue à 12, il n’y a pas eu de leadership non plus, il n’y a eu aucune imagination, ni vision de la part de la SFL, constate l’Anglais. C’est une grosse déception, parce qu’il y a de quoi faire dans ce pays. C’est pro, la formation est extraordinaire, les infrastructures sont belles… Mais il n’y a la place que pour une division professionnelle. Quand on a voté pour le nouveau système de championnat, tout le monde s’est arrêté uniquement à la formule. Mais il faut regarder comment font les autres. Et si ce qu’on a essayé une année ne fonctionne pas et bien on réessaye autrement. Au final c’est une formidable opportunité manquée pour le football suisse, surtout dans la crise actuelle! Si ça ne reprend pas et qu’on fait comme les ligues amateurs en annulant le championnat, on va devoir repenser notre ambition. C'est d'ailleurs assez symptomatique que les différentes ligues ne se soient pas alignées avant de prendre une telle décision.»

Ratcliffe n’a pas digéré le refus d’augmenter à 12 le nombre d’équipes en Super League et égraine au bout du fil des championnats de pays à la taille presque comparable à la Suisse. «La Belgique, c’est plus grand, mais c’est 16 équipes en 1re division, ensuite, la Grèce 14, le Portugal, 18, la Suède 16, l’Autriche 12, le Danemark 14, la Norvège 16 et l’Ecosse 12…»

«Ineos est une compagnie qui a beaucoup de succès et nous sommes venus dans le sport par passion, pour poursuivre l’excellence. Et l’excellence, dans le sport, c’est le succès, plastronne-t-il. Dès notre première année dans les pelotons cyclistes, nous avons gagné le Tour de France. On a acheté l’OGC Nice en début de saison dernière et nous allons sans doute jouer l’Europa League la saison prochaine.»

Le Britannique ne pense-t-il tout de même pas que le LS a le beau rôle, avec un propriétaire solide, face à un club comme Neuchâtel Xamax, par exemple? «Toutes les équipes en Suisse ont besoin d’un «bienfaiteur» à un moment donné. A son époque, Alain Joseph avait très bien géré son club et tenu son budget. Vous savez, le Lausanne-Sport existe depuis longtemps… Il n’est certainement jamais passé par une crise comme celle-là, c’est vrai, mais c’est un club avec une longue tradition, de nombreux supporters et qui draine l’image d’une ville et d’un canton.» Mais est-ce que ce sera un club de Super League dans les semaines à venir? L’épineuse question reste ouverte.

Robin Carrel