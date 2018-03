Priorité au Mondial pour Neymar, Mbappé inquiète

Une «opération au Brésil» pour préparer au mieux le Mondial cet été: la star du PSG Neymar, victime d'une blessure à la cheville droite et d'une fissure d'un os du pied, va subir une intervention chirurgicale, a annoncé le club parisien, en attente désormais du diagnostic du «coup» reçu par Kylian Mbappé mercredi.

L'opération va se dérouler à l'hôpital Mater Dei de Belo Horizonte (sud-est), ont indiqué plusieurs médias locaux, certains affirmant que l'intervention chirurgicale pourrait avoir lieu dès jeudi. Selon la Radio Tupi, Neymar, son père et le docteur Rodrigo Lasmar, le médecin de la sélection brésilienne qui sera chargé de l'opération, ont pris mercredi soir un avion à Paris à destination de Belo Horizonte.

«Les obstacles ne doivent pas t'arrêter. Si tu rencontres un mur, n'abandonne pas. Trouve un moyen de l'escalader»: c'est par ce proverbe posté sur son compte Instagram juste après la deuxième victoire 3-0 du PSG contre l'OM, en compagnie d'une photo de lui prostré de douleurs, que le Brésilien a réagi à la nouvelle de son opération.

Le PSG a mis de son côté trois jours pour annoncer le verdict juste avant le quart de finale de Coupe de France, alors que le père de la vedette brésilienne avait déjà confirmé une absence «d'au moins six semaines» mardi soir. Selon le club parisien, «Ney» sera opéré «en fin de semaine» par Rodrigo Lasmar, qui a fait le déplacement de Sotchi, où il participait à un congrès de la Fifa, à Paris pour examiner le joueur. Connu pour avoir soigné le genou de l'ancienne gloire Ronaldo, le professeur Saillant, pour le PSG, sera également du voyage.

Cette décision a été prise, «à l'issue du protocole initialement prévu de trois jours de soins» et du bilan «effectué (mercredi) en commun par le staff médical du PSG et celui de la sélection brésilienne», a indiqué le club parisien dans son communiqué. Pour «Ney», qui veut avant tout briller au Mondial en Russie (14 juin-15 juillet), l'opération permet un rétablissement plus sûr. Au pays du foot roi, on ne pense qu'à ça: gagner une sixième Coupe du monde, avec le joueur de 26 ans, héritier désigné du roi Pelé.

«Hey Neymar, tout le Brésil espère que tu vas te remettre aussi vite que la dernière fois ! On a une Coupe du monde à gagner, alors rétablis toi vite!», peut-on lire sur le compte Twitter de Pelé, «O Rei» lui même, en anglais et en portugais.

Hey @neymarjr. All of Brazil hopes that you recover as fast as last time! We have a World Cup to win so get well soon! // Todo o Brasil espera que você se recupere dessa lesão tão rápido quanto na última vez. Nós temos uma Copa do Mundo para vencer, então melhore logo! https://t.co/qMZRjizaGm — Pelé (@Pele) 27 février 2018

- Ne pas revivre le traumatisme de 2014 -

Lors de «sa» Coupe du monde, au Brésil en 2014, la Seleçao avait vécu un cauchemar: blessé en quarts, Neymar avait dû quitter l'équipe nationale, balayée 7-1 en demi-finale par l'Allemagne.

La nation «auriverde» ne veut pas revivre ça. Le PSG, qui a dépensé un montant record de 222 M EUR pour l'attirer cet été et passer un palier en Ligue des champions, se voit donc contraint d'écouter Neymar Senior et de sacrifier sa présence pour l'importantissime 8e de finale retour de Ligue des champions mardi prochain face au Real Madrid (victorieux 3-1 à l'aller) au Parc des Princes.

«Tout ce que nous devons faire est de ne pas causer une nouvelle fracture dans le futur qui pourrait (lui) nuire», a souligné le père et conseiller du joueur dans une intervention téléphonique sur la chaîne ESPN Brasil dans la nuit de mardi à mercredi.

«Le PSG sait déjà qu'il ne pourra pas compter sur Neymar lors des prochains matches, pendant au moins six semaines, car ce traitement durera six à huit semaines», a encore confié son géniteur, qui mise sur un retour «fin avril».

Du côté de l'équipe nationale, l'inquiétude était telle que l'annonce de la liste pour les matches amicaux de mars a été reportée de dix jours. Signe de l'angoisse de toute une nation, un chroniqueur radio brésilien a même déclaré: «Nous avons peut-être perdu la Coupe du monde dimanche»!

Lobbying brésilien?

Avant mercredi soir, le PSG s'était contenté de communiquer sur une entorse de la cheville droite et une fissure osseuse du pied concerné, dans un diagnostic laconique lundi.

L'entraîneur Unai Emery, plus qu'évasif lors de son point-presse mardi, entretenait même un faux suspense en laissant entrevoir une «petite option» de retour contre le Real, alors que la presse brésilienne évoquait déjà une opération. Le président Nasser Al-Khelaifi a-t-il été choqué de voir Neymar Senior annoncer le forfait de son fils avant l'annonce de l'opération par le PSG ?

«Pas du tout, vous les médias, vous aimez bien chercher les polémiques, mais il n'y en a pas. Je veux remercier le père de Neymar, c'est un gentleman et un grand monsieur. Son fils part mais lui va rester pour voir le match contre le Real Madrid et soutenir le PSG, alors qu'il aurait pu rentrer en famille», a-t-il déclaré en zone mixte.

Car «NAK» et le PSG ont désormais un autre soucis à gérer avec... Kylian Mbappé. L'autre recrue star du mercato estival, est sorti grimaçant à la mi-temps à cause de douleurs à la cheville. De quoi lancer encore un nouveau feuilleton ? «Kylian Mbappé a un coup à la cheville. Il a demandé de ne pas jouer la 2e mi-temps. J'espère que ce n'est pas très important», a simplement déclaré Unai Emery, après la rencontre. Plus de peur que de mal ? (afp/nxp)