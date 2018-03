Problème de typographie pour la Mannschaft?

L'équipementier sportif devra-t-il revoir sa copie pour la typographie du maillot de l'équipe d'Allemagne de football pour la Coupe du monde 2018 en Russie? Mardi, Adidas a présenté une partie des tricots des équipes nationales qu'il va habiller en juin.

Et à en croire la twittosphère, l'écriture des noms sur le maillot extérieur de l'équipe allemande porte à confusion, à moins d'être un fin connaisseur. Un exemple donné sur le réseau social: le joueur du Paris-Saint-Germain Julian Draxler a vu son patronyme décliné en Darkler, Oaaxler, ou même Orahlea.

This perfectly illustrates the problem about this “typeface”.

Thanks, Julian …

OAAXLEA?

DARKLER?

ORAHLEA?

DAAHLER?

ORAXLER?

ORAHLER?

DRAXLER?

OARHLEA?

DAAXLEA?

OAAHLER?

DARXLER?

OARXLEA?

ORAXLER?

DRRXLER?

DRAHLEA?

DRRHLER?

ORAXLEA?

OAAXLER?

ORRHLER?

DARHLEA? pic.twitter.com/YqJIyIpxyw — sportsfonts.com (@sportsfonts_com) 20 mars 2018

A part le maillot allemand, Adidas a également présenté toute une série de chandails. Petit tour d'horizon.

Le maillot extérieur espagnol

Le maillot extérieur argentin

Le maillot extérieur mexicain

Le maillot extérieur suédois

Le maillot extérieur colombien

Le maillot extérieur japonais

