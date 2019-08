Que le show commence!

L’Angleterre a bouclé son marché des transferts jeudi soir, bien avant les autres grands championnats européens. Une volonté des entraîneurs de Premier League, qui se plaignaient des chamboulements de dernière minute de leurs effectifs.

Cette longue dernière journée a été rythmée par l’actualisation effrénée des sites internet spécialisés. Et animée par les discussions autour des dernières rumeurs du «mercato».

Près d’un milliard et demi de francs ont été dépensés par les clubs anglais cet été. La Premier League est le championnat le plus riche, grâce notamment aux revenus de droits télévisés revendus dans le monde entier. Mais c’est aussi l’un des plus compétitifs, comme l’attestent les deux finales européennes disputées par quatre équipes anglaises la saison passée. Une première!

Liverpool sera-t-il couronné champion, trente ans après son dernier sacre? Vivrons-nous un nouveau miracle «à la Leicester?». Quel sort sera réservé aux mercenaires suisses? Notre tour d’horizon.

Les poids lourds

City et Liverpool ont gardé le cap

Les deux principaux favoris se sont affrontés dimanche lors du Community Shield, qui oppose le champion d’Angleterre au vainqueur de la Coupe. Le champion sortant, Manchester City, est venu à bout de son dauphin, Liverpool, aux tirs au but (1-1, 5-4 tab). Prémices d’une nouvelle saison acharnée? Cette année, les Citizens ont décroché leur troisième titre d’affilée avec un point d’avance sur les Reds. Malgré une seule défaite (contre quatre pour City), Liverpool n’a pas pu s’offrir un premier titre depuis 1990. La faute notamment à plusieurs matches nuls (sept au total). Et cette saison encore, le combat pour le titre devrait opposer les deux cadors. «Les deux équipes sont sur la même ligne, leurs effectifs sont restés stables, analyse Vincent Duluc, spécialiste du foot anglais pour «L’Équipe». Mais City, plus constant, a une meilleure qualité de jeu.» Au niveau du recrutement, les deux mastodontes se sont montrés plutôt calmes. «Tout ce qui est nouveau est forcément perçu comme excitant. C’est comme avoir une nouvelle voiture. L’ancienne est toujours fiable, mais vous en voulez une nouvelle. Ça a l’air plus joli, mais ce n’est pas forcément mieux», a imagé le technicien des Reds, Jürgen Klopp, sur Sky Sports.

Les inquiétudes

Des Red Devils bien tendres

La saison passée n’a pas été un long fleuve tranquille pour Manchester United. Limogé en décembre, José Mourinho a été remplacé par le pompier Ole Gunnar Solskjaer. Après un miracle en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au PSG (penalty de Rashford à la 94e), les Red Devils ont été corrigés par Barcelone en quarts. En championnat, ManU a perdu le fil, terminant à la sixième place, synonyme d’Europa League. Les Mancuniens ont alors cassé leur tirelire sur le marché des transferts pour s’offrir le défenseur le plus cher de l’histoire, Harry Maguire (de Leicester, pour plus de 95 millions de francs). Mais United a laissé filer son buteur Romelu Lukaku à l’Inter Milan, quelques heures seulement avant la fermeture du marché. Un départ qui n’a pas été réellement compensé.

L’inquiétude touche aussi Newcastle United, le club de Fabian Schär. Lâchés par le coach Rafael Benitez, les Magpies ont engagé Steve Bruce (qui entraînait Sheffield Wednesday en D2). Mais l’Anglais, qui a repris l’équipe trois semaines avant la reprise, ne fait pas l’unanimité. De son côté, Chelsea, déjà privé de recrutement, a perdu Hazard. Le nouvel entraîneur Frank Lampard pourra-t-il éviter le coup de blues?

Les surprises

Qui pour imiter le Leicester de 2016?

La saison passée, le PSG et la Juventus ont été sacrés à cinq journées de la fin du championnat. En Angleterre, le suspense a tenu le public en haleine jusqu’à la dernière minute. Quand on évoque la Premier League, tout le monde se souvient encore du titre surprenant de Leicester en 2016, seulement deux ans après son retour dans l’élite. Rares sont les grands championnats européens où les écarts entre les équipes sont aussi faibles.

«Le système de redistribution des droits télévisés est l’un des plus justes, explique Loïc Ravenel, collaborateur scientifique à l’Observatoire du football de Neuchâtel. Cela a permis au néo-promu Aston Villa d’avoir été l’une des équipes anglaises les plus dépensières cet été.» Ravenel est formel: «S’il y a bien un championnat où une surprise est possible, il s’agit de la Premier League.» En recrutant de manière intelligente, de plus petites équipes pourraient ainsi venir bousculer le «Big Six» (City, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal et Tottenham), qui n’a plus bougé depuis le sacre de Leicester. De quoi s’en inspirer? «La surprise serait surtout que Liverpool ou City ne soit pas champion», tranche de son côté Vincent Duluc.

Les Suisses

Sept joueurs et autant de rôles

Premier match ce vendredi soir et premier «derby» suisse entre Liverpool et Norwich City (21 h). Courtisé par Monaco, Xherdan Shaqiri devrait encore se contenter d’un rôle de joker avec les Reds, derrière le trio Salah-Mané-Firmino. En face, le néopromu Norwich de Timm Klose (blessé à la hanche) et Josip Drmic devrait lutter pour son maintien. Dimanche, Fabian Schär (Newcastle) affrontera Granit Xhaka (Arsenal). Le milieu de terrain de l’équipe de Suisse s’est fait une place chez les Gunners, devenant le capitaine d’Unai Emery. La toute nouvelle recrue de West Ham, Albian Ajeti (22 ans), aura le redoutable honneur d’accueillir samedi le champion Manchester City (13 h 30). Pas sûr toutefois que l’ancien buteur du FC Bâle (43 buts et 21 passes décisives en Super League) ne soit titulaire. Les Hammers peuvent notamment compter en attaque sur le Mexicain Chicharito, le Brésilien Felipe Anderson ou encore le Français Sébastien Haller, recruté cet été pour près de 55 millions de francs (Francfort). Enfin à Leicester, Eldin Jakupovic (34 ans) disputera sa dernière année de contrat avec les Foxes, se contentant d’être le troisième gardien, derrière le Danois Kasper Schmeichel et le Gallois Danny Ward.