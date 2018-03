Qui pour remplacer l'Angleterre?

La première ministre Theresa May a haussé le ton lundi, lançant un ultimatum à la Russie. Les Britanniques soupçonnent en effet fortement le gouvernement russe d’avoir joué un rôle important dans l’empoisonnement d’un ancien espion. Toute cette affaire pourrait connaître un prolongement footballistique, l’idée de voir l’Angleterre déclarer forfait pour le Mondial russe de juin et juillet prochains ayant été évoquée. Avec une question: qui la remplacerait?

Le règlement de la FIFA pour la Coupe du monde, article 7, reste délibérément flou à ce sujet: «Le comité d’organisation décide à sa seule discrétion et prend les mesures qui lui semblent nécessaires. Le comité peut décider de remplacer l’association en question par une autre association.» C’est vague et c’est évidemment fait exprès pour ne pas avoir à se retrouver pieds et poings liés pour ce qui est forcément un cas exceptionnel. Dans les faits, la FIFA peut décider de prendre l’équipe non qualifiée la mieux classée au classement mondial (le Chili, 10e), mais ce cas de figure semble peu probable. Choisira-t-on le meilleur européen? Il s’agit de l’Italie (14e), mais là aussi, ce scénario semble un peu surréaliste.

Un «final four» regroupant les quatre équipes du Vieux-Continent ayant échoué en barrages semble déjà plus crédible. L’Italie, l’Irlande du Nord, l’Irlande et la Grèce se verraient donc offrir une nouvelle chance de voir la Russie. Il faudrait trouver une date pour organiser ce mini-tournoi, si possible très vite, puisque la fin du mois de mars est le dernier créneau international disponible. Il est donc déjà trop tard. Alors, attendre le dernier moment, en avril ou mai? Aucune date internationale n’est disponible. Et la Slovaquie, deuxième du groupe de l’Angleterre, et non qualifiée pour les barrages, a aussi des arguments à faire valoir pour un éventuel repêchage. Bref, rien n’est clair. Et la FIFA, c’est sûr, ne se prononcera pas avant que le forfait de l’Angleterre soit officiel. S’il l’est un jour. (Le Matin)