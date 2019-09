Rancœurs d’absents ou profond malaise?

C’était comme si le terrain lui-même disait la vérité. À force de se chercher sans se trouver, les Suisses ont quitté Dublin sans succès, sans homogénéité, si loin des performances contre le Danemark ou le Portugal (Final Four), indépendamment du résultat pur. Non, de ce déplacement en Irlande, il restera le souvenir acre d’une ambiance délétère qui pollue l’atmosphère, à tort ou à raison. Chacun y est allé de ces petites phrases qui en disent long, de ces mots mouillés d’acide, de ces allusions pas même voilées, ou si peu.

Il faut voir si tout cela peut porter à conséquence, si tout n’est pas exagéré à l’extrême, si certains commentaires laisseront des traces. Ou si tout cela est naturel dans la vie d’un groupe face à une situation spéciale. Tout a commencé vendredi dernier quand Vladimir Petkovic a donné sa sélection. Shaqiri n’y figurait pas. Pas de commentaire ou de précision. Donc trois jours de flou artistique, une spécialité de l’ASF et de son sélectionneur en la matière, avant que lundi, «Petko» raconte la larme à l’œil, ou presque, combien il n’y peut rien. Parce que c’est Shaqiri qui ne se sent pas de venir.

Premier froid

Avant un match si important à Dublin dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020, les états d’âme de la star du secteur offensif ont jeté un premier froid sur la sélection. Le deuxième, c’est Petkovic lui-même qui s’en est chargé, en assurant que ses relations avec Shaqiri «sont bonnes. Mais qu’elles pourraient être meilleures». Ambiance! Cela dit, on peut comprendre le sélectionneur, qui s’est trouvé le bec dans l’eau face à un joueur qui n’a tout simplement pas voulu répondre présent. Pas assez bien pour jouer avec la Suisse. Mais assez en forme pour jouer avec Liverpool. De quoi laisser «Petko» amer.

Le cas Lichtsteiner a aussi grossi cette semaine. On sait la ténacité du Lucernois de 35 ans passé à Augsbourg fin août. Il voulait être à Dublin? Pas de bol: le sélectionneur ne l’a pas jugé assez prêt (pas de préparation estivale en club, une saison blanche ou presque à Arsenal avant). Mais pour ceux qui voulaient chercher des poux dans la tête de Petkovic, l’occasion était là. Le capitaine, déjà recalé lors du Final Four, devenait un symbole de la gestion désastreuse de ses joueurs par Petkovic. Il y a sûrement un peu de vrai. Le Mister n’excelle pas dans la communication. Pour tout dire, il la fuit et cela lui joue des tours. Au Mondial 2018 déjà...

«Énormément de trouble»

Tiens: le Mondial 2018, c’est justement Stephan Lichtsteiner qui en a reparlé juste avant cet Eire - Suisse. Pas de coïncidence. Dans «20 Minuten», puisqu’on lui demandait s’il était déçu de ne pas être à Dublin, il y dit bien sûr que c’était le cas. Même s’il acceptait la décision de l’entraîneur et en rappelant qu’il allait tout faire pour être dans les 23 sélectionnés pour l’Euro. Peu après, il a évoqué le Mondial, donc. En précisant que «quelque chose s’était sûrement cassé au Mondial.» Et d’ajouter: «Il y a énormément de trouble autour de l’équipe actuellement.» Lichtsteiner voudrait en rajouter qu’il ne s’y prendrait pas autrement. En ce sens, il a raison: il y a une part de trouble, peut-être, qui grandit avec ces discordes qui fleurissent.

Est-ce pour cela que Valdimir Petkovic y est allé de sa petite phrase, de celles où il faut lire entre les lignes? Après le 1-1 de Dublin, il a tenu à évoquer l’un de ses joueurs: Haris Seferovic, par ailleurs si discret sur le terrain. «Je voulais juste dire qu’il quitte l’équipe de Suisse pour rejoindre sa femme, qui est sur le point d’accoucher à Lisbonne, a-t-il lancé. Je voudrais surtout le remercier pour son investissement avec l’équipe de Suisse, alors qu’il aurait pu être au côté de son épouse.» Les oreilles de Xherdan Shaqiri ont sûrement sifflé, on ne peut pas croire que Petkovic se soit fendu de ce remerciement par hasard.

Au sortir d’un nul peu glorieux face à une modeste Irlande, la Suisse en est là. À se déchirer un peu, beaucoup, mais pas franchement passionnément. Sans savoir si cela laissera des traces ou si ces aigreurs ne sont que passagères et pas si grave au fond. Elle a un match dimanche à Sion contre les amateurs de Gibraltar. Et les deux échéances capitales d’octobre, surtout, en perspective. Ce voyage au Danemark et la venue de l’Irlande, à Genève. On verra à ce moment si tout cela n’était que tiraillements et rancœurs d’absents ou alors si un malaise plus profond s’est installé.