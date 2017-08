SLO n’a rassuré que l’espion du FC Sion

Teint halé, chemise rose du plus bel effet, lunettes noires sur le nez et carnet de notes à la main, l’espion venu de Tourbillon n’a pas passé inaperçu, samedi à Vidy. Dépêché par Christian Constantin pour cerner les forces et faiblesses du Stade-Lausanne-Ouchy, futur adversaire du FC Sion le 16 septembre prochain en Coupe de Suisse, le «007 valaisan» a quitté le stade Samaranch avec un éclatant sourire. «Si nous prenons notre adversaire au sérieux, je ne vois pas comment nous pourrions perdre ici. SLO a trop de lacunes, défensives surtout, pour espérer franchir un tour supplémentaire.»

Un constat que partage Andrea Binotto. Car même s’il reconnaissait la supériorité adverse, l’entraîneur lausannois regrettait amèrement ces grossières erreurs défensives qui continuent de coûter des buts évitables au SLO. «Les trois premières réussites des Bâlois sont toutes la conséquence d’un manque de concentration ou de rigueur de notre part. Un problème qui nous poursuit depuis le début de la saison. Si l’on oublie le blanchissage réussi contre United Zurich, bien faible ce jour-là, nous avons encaissé onze buts en trois sorties! On ne peut pas continuer longtemps comme cela.»

Il faut tout de même espérer que ce gros souci n’incitera pas Andrea Binotto à changer de philosophie. Le succès qu’a connu SLO ces dernières saisons est aussi le fruit de cette constante volonté de ne jamais faire n’importe quoi avec le ballon. Cette volonté de toujours privilégier le jeu a, paradoxalement, fait le bonheur de jeunes Bâlois (tous âgés entre 17 et 20 ans!) supérieurs sur le plan technique, mais aussi plus mobiles, appliqués et malins que les néo-promus. «C’est bien sûr une très belle équipe, maugréait Binotto, mais ces jeunes ont évolué ici dans un contexte idéal pour eux avec un grand terrain, une belle pelouse et un adversaire lui aussi très joueur. Et puis, je regrette également nos quelques occasions ratées qui, en cas de but, auraient peut-être instillé le doute dans les jeunes esprits bâlois et relancé la partie.»

Contre l’adversaire du LS

Binotto fait allusion au bon tir de Kok, cafouillé par le gardien bâlois, qui aurait pu permettre au Stade d’égaliser (21e) et, surtout, à la reprise manquée par Mejri, pourtant en position idéale à 8 mètres de Pukaj (47e). Un geste beaucoup plus simple à réussir que celui qui avait permis au talentueux et élégant Dominik Schmid d’ouvrir le score d’une somptueuse volée consécutive à un mauvais contrôle de Danner (14e). Tout le résumé de la différence vue samedi entre les deux équipes.

Pour que SLO puisse aborder son grand rendez-vous de septembre l’esprit serein, il lui faudra grappiller quelques bons points d’ici là. La récolte pourrait commencer dès samedi contre YF Juventus. Cette équipe zurichoise qui recevra, elle, le LS en Coupe et qui avait contraint… Bâle M21 au nul il y a une semaine. Grâce à un jeu essentiellement physique. Déjà une inconnue en moins pour les Stadistes.

(24 heures)