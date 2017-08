Schaffhouse rejoint Xamax

Le duel entre Neuchâtel Xamax et le FC Schaffhouse se poursuit. Au lendemain du succès des Xamaxiens à Wohlen, la formation de Murat Yakin n'a pas failli à Aarau.

Schaffhouse s'est imposé 2-1 au Brügglifeld pour rejoindre Neuchâtel Xamax en tête du classement avec 12 points en quatre matches. Les deux équipes s'affronteront vendredi prochain à la Maladière.

A Aarau, Schaffhouse a mené 2-0 grâce à des réussites de Rhyner et de Cicek. Malheureux en début de match avec des occasions en or pour Misic et l'ex-Sédunois Léo, Aarau a marqué trop tardivement à la 87e par Misic pour remettre en question le succès d'une équipe qui a gagné 16 des 22 rencontres de championnat qu'elle a livrées en 2017. (si/nxp)