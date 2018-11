Servette remporte le sommet à Winterthour

Le coup de froid aurait pu saisir Servette à la gorge quand, dans ce match au sommet de Challenge League, les Zurichois trouvaient la faille dès la 6e minute de jeu. Un corner bêtement concédé, un mauvais renvoi, une faut stupide l’orée des seize mètres et un coup franc combiné de Sliskovic qui filait sous le ventre de Frick: il y a mieux comme entrée en matière.

C’est là que l’on a pu mesurer le caractère des Grenat. Pas d’affolement, une mise en place du jeu, une montée en puissance, des schémas maîtrisés: après une égalisation méritée qui voyait Schalk enfin marquer son premier but en grenat, Servette a enfoncé le clou avec brio souvent, prenant largement la mesure d’un Winterthour dépassé plus d’une fois.

On pense à Wild notamment, bien à la peine face à Stevanovic, qui le laissait filer à la 49e. Le Bosnien servait Alphonse, à l’affût pour le 1-2. Avant qu’Alphonse ne se fende d’une passe géniale pour une finition non moins splendide de Wüthrich à la 55e avec le 1-3.

Servette est bel et bien le leader incontesté et incontestable de la ligue. Seul en tête. Et avec l’assurance qui se dégage du groupe, les qualités individuelles et la force de frappe du contingent à tous les postes ou presque, Servette peut bomber le torse. En gardant les pieds sur terre bien sûr.

WINTERTHOUR - SERVETTE 1-3 (1-1)

Schützenwiese: 4500 spectateurs.

Arbitre: M. Fedayi.

Buts: 6e Sliskovic 1-0; 18e Schalk 1-1; 49e Alphonse 1-2; 55e Wüthrich 1-3.

Winterthour: Spiegel; Lekaj, Izik (62e Markaj), Hajrovic (77e Schättin), Wild; Arnold, Doumbia; Callà, Gazzetta (79e Sutter), Radice (75e Alves); Sliskovic.

Servette: Frick; Sauthier, Routis, Rouiller, Séverin; Cespedes; Stevanovic, Wüthrich (79e Follonier), Cognat (77e Imeri); Schalk (88e Chagas), Alphonse (83e Duah).

Avertissements: 30e Cognat (antijeu); 58e Isik (antijeu), 67e Hajrovic (jeu dur); 88e Sliskovic (antijeu).