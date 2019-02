Servette reprend par une victoire

Pas de mauvaise surprise pour la reprise: Servette, sur sa pelouse chauffée, a pris le meilleur sur Vaduz pour garder le cap qui était le sien en 2018. Tout ne fut pas parfait, les Grenat ont aussi profité pleinement des deux expulsions un brin sévères décidées par l’arbitre contre Vaduz, mais enfin, pour se remettre dans le droit chemin, il n’y a rien de tel qu’un succès. Trois points importants, notamment au moment où Lausanne a été privé de match en raison de la neige.

Le premier coup de théâtre a eu lieu à la 20e minute, quand Koro Kone, prenant la profondeur, devançait Hirzel, sorti en dehors de sa surface. En retard, le gardien allait au contact d’un ballon déjà prolongé par l’attaquant grenat. Le souci, c’est que Hirzel donnait l’impression d’avoir touché la balle du bras. Un réflexe de gardien, une maladresse involontaire ou rien du tout, comme le hurlait le portier? Une faute de dernier recours aussitôt sanctionnée d’un carton rouge a décidé l’arbitre. De sévère, l’expulsion avait valeur de double peine quand Anthony Sauthier s’est élancé pour botter le coup franc en pleine lucarne. Le pauvre Ospelt (le remplaçant de Hirzel), encore tout froid, allait chercher son premier ballon au fond de ses filets.

Servette aligne une septième victoire de suite à domicile. Au Stade de Genève et face à un Vaduz réduit à dix, les Grenat se sont imposés 2-0, avec notamment un joli coup-franc de Sauthier. #teleclubsports #Servette pic.twitter.com/0A0cqruy9A — Teleclub Sports Romandie (@TeleclubSports) 2 février 2019

Jusque-là, Servette avait largement dominé les débats. Une seule frayeur, mais de taille, quand Sutter avait profité d’un cafouillage pour se retrouver seul devant Frick: le gardien aura fait le nécessaire. Sans surprise, les Grenat faisaient donc valoir leur supériorité dans le jeu, facilitée dès lors en évoluant à onze contre dix. Pas de changement non plus dans l’alignement choisi par Alain Geiger. Servette s’articulait dans un 4-4-2 en losange au milieu et affectionne toujours autant son côté droit, avec le duo Sauthier-Stevanovic à la baguette. Mais il manquait ce deuxième but, celui qui met à l’abri d’un contre, par exemple.

Les occasions ont existé. Avec Kone, avec Cognat, ou encore avec Schalk. Mais le 5-3-2 devenu 5-3-1 de Vaduz était difficile à manœuvrer. D’autant plus quand, après avoir pressé dans le premier quart d’heure après la pause, obtenant deux chances nettes sur corner, les Servettiens perdaient un peu le fil de leur jeu. De quoi faire réagir Geiger: avec les entrées de Iapichino (la nouvelle recrue) et Imeri pour Wüthrich et Maccoppi, Servette passait en 4-4-2 à plat, avec Cognat dans l’axe.

Le deuxième coup de théâtre aura ressemblé au premier: à nouveau Kone lancé, qui devançait cette fois le défenseur Sülüngöz, lequel le touchait sur la ligne des 16 mètres. Faute de dernier recours dans ce duel, là encore pour l’arbitre, et expulsion. Pas de but sur le coup franc qui suivait, mais à neuf, les Liechtensteinois craquaient finalement une deuxième fois à la 85e, quand Stevanovic servait un caviar à Duah pour le 2-0. Servette garde le sourire et le rythme d’avant la trêve.

Servette - Vaduz 2-0 (1-0)

Stade de Genève, 2076 spectateurs.

Arbitre: M. Fähndrich.

Buts: 23e Sauthier 1-0; 85e Duah 2-0.

Servette: Frick; Sauthier, Mfuyi, Rouiller, Séverin; Maccoppi (67e Imeri); Stevanovic, Wüthrich (65e Iapichino), Cognat (84e Duah); Kone, Schalk (79e Alphonse).

Entraîneur: Alain Geiger.

Vaduz: Hirzel; Sülüngöz, Wieser, Göppel; Von Niederhäusern, Muntwiler (70e Tadic), Gajic, Prokopic, Antoniazzi (70e Dossou); Sutter (23e Ospelt), Coulibaly (77e Puljic).

Entraîneur: Mario Frick.

Avertissements: 20e Puljic (réclamations depuis le banc), 50e Von Niederhäusern (jeu dur), 62e Sauthier (antijeu). Expulsions: 20e Hirzel (main de dernier recours hors de sa surface), 75e Sülüngöz (faute de dernier recours).

Notes: Servette sans Routis, Lang et Busset, blessés. Et sans Sarr (étranger surnuméraire). Vaduz sans Büchel, Bühler, Drazan, Frick et Lüchinger, blessés. (nxp)