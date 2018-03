Shaqiri forfait, Oberlin convoqué

La Suisse disputera ses deux premiers matches de l'année sans sa star !

Xherdan Shaqiri ne figure, en effet, pas dans la liste des 23 sélectionnés pour les rencontres amicales du 23 mars contre la Grèce à Athènes et du 27 mars face au Panama à Lucerne.

Ohne @XS_11official, aber erstmals mit Oberlin und wieder mit Drmic.

Das ist unser Kader für #GRESUI (23.3. Athen) & #SUIPAN (27.3. Luzern).

??????????? pic.twitter.com/cSx1AQUgKk — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) 16 mars 2018

Aucun risque

Touché à un mollet lundi soir lors de la défaite 2-0 de Stoke City contre Manchester City, Xherdan Shaqiri a expliqué mercredi à Vladimir Petkovic qu'il était plus sage de faire l'impasse sur ces deux matches pour qu'il puisse se soigner dans les meilleures conditions. Il est évident que son club, engagé dans une lutte sans merci, ne veux prendre aucun risque avec son meilleur joueur. Sans Xherdan Shaqiri, les chances de maintien en Premier League de Stoke City seraient bien moindres.

Le forfait de Xherdan Shaqiri est le quatrième que Vladimir Petkovic enregistre ces derniers jours après les blessures d'Eren Derdiyok (pied), d'Admir Mehmedi (voûte plantaire) et de Denis Zakaria (cuisse). Pour pallier ces absences, le sélectionneur a rappelé Josip Drmic, malgré son statut de remplaçant au Borussia Mönchengladbach, et ouvre pour la première fois les portes de l'équipe A à Dimitri Oberlin. L'attaquant de 20 ans du FC Bâle avait, l'automne dernier, marqué les esprits lors du match de Ligue des Champions contre Benfica.

Dimitri Oberlin ne jouera en principe qu'en Grèce. Au retour d'Athènes, le Vaudois retrouvera la formation M21 de Mauro Lustrinelli appelée à rencontrer le Portugal le 27 mars à Neuchâtel dans un match qui sera pour la Suisse celui de la dernière chance dans le tour préliminaire de l'Euro 2019. «Mais je pourrai bien l'observer pendant une semaine en Grèce», précise Vladimir Petkovic.

Confiance maintenue

La présence de Drmic, qui fut le buteur providentiel l'an dernier lors du match contre la Lettonie à Genève, ne surprend pas. Vladimir Petkovic maintient sa confiance aux hommes qui ne l'ont pas déçu même s'ils traversent des périodes bien difficiles en club.

On veut parler de Fabian Schär, de François Moubandjé, de Steven Zuber et, bien sûr, de Haris Seferovic. A moins de 100 jours de la Coupe du monde, on peut comprendre cette politique de la main tendue du coach vers ses «grognards.»

Les joueurs se retrouveront le lundi 19 mais à midi à Kloten avant l'envol dans l'après-midi pour Athènes.

La liste des 23 sélectionnés

Gardiens: Roman Bürki (Borussia Dortmund), Marwin Hitz (Augsbourg) et Yann Sommer (Borussia Mönchengaldbach). Défenseurs: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Johan Djourou (Antalyaspor), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Michael Lang (Bâle), Stephan Lichtsteiner (Juventus), François Moubandjé (Toulouse), Ricardo Rodriguez (Milan AC) et Fabian Schär (La Corogne).

Milieux et attaquants: Valon Behrami (Udinese), Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach), Blerim Dzemaili (Bologne), Breel Embolo (Schalke 04), Gelson Fernandes (Eintracht Francfort), Fabian Frei (Bâle), Remo Freuler (Atalanta Bergame), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Dimitri Oberlin (Bâle), Haris Seferovic (Benfica), Granit Xhaka (Arsenal) et Steven Zuber (Hoffenheim). (ats/nxp)