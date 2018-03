Shaqiri, forfait avec la Nati, dans le onze de Stoke

On touche au génie. Annoncé forfait pour les rencontres amicales du 23 mars contre la Grèce à Athènes et du 27 mars face au Panama à Lucerne, Xherdan Shaqiri est titulaire samedi après-midi contre Everton avec Stoke City, 19e de Premier League et engagé dans une lutte sans merci pour le maintien.

Touché à un mollet lundi soir lors de la défaite 2-0 contre Manchester City, Xherdan Shaqiri avait expliqué mercredi à Vladimir Petkovic qu'il était plus sage de faire l'impasse sur les deux matches amicaux de la Nati pour qu'il puisse se soigner dans les meilleures conditions... Affaire à suivre. (jsa/ats/nxp)