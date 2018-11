Shaqiri marque encore dans le succès des Reds

Vainqueur de Fulham (2-0) dimanche, Liverpool, toujours invaincu en championnat cette saison - 9 victoires et 3 nuls -, a repris provisoirement le commandement de la Premier League avant le choc au sommet de la 12e journée entre Manchester City et son rival United et le match opposant Chelsea à Everton.

A Anfield Road, les joueurs de Jürgen Klopp ont d'abord bien cru concéder l'ouverture du score à la lanterne rouge peu avant la pause. Mais le but de la tête de Aleksandar Mitrovic était annulé pour un hors jeu. Un avertissement sans frais qui avait le mérite de réveiller les Reds. Sur l'action suivante, le gardien Alisson jouait vite un coup franc. Lancé dans la profondeur, le buteur maison Salah ne ratait pas l'occasion d'inscrire son sixième but en championnat (41e).

Après une première période solide, les «Cottagers» concédaient un deuxième but au retour des vestiaires. Bien servi sur un centre sans contrôle venu de la gauche de Robertson, Xherdan Shaqiri marquait son deuxième but en Premier League avec les Reds sur une sublime reprise de volée pied gauche au deuxième poteau (53e). Dispensé du match à Belgrade en Ligue des Champions, le Bâlois de 27 ans est sorti à la 81e minute, chaudement applaudi.

That quick cross by Robbo????

The anticipation by Shaqiri????

The controlled finish????

Beautiful ????

pic.twitter.com/rvHht9XioM — Ziyaad (@ZIYAAD_LFC) 11 novembre 2018

(nxp)