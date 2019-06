Simone Rapp de retour au LS

En prêt au FC Saint-Gall ces six derniers mois, Simone Rapp (26 ans) est de retour à la Pontaise. Le club alémanique de Super League a en effet averti le Lausanne-Sport qu’il ne souhaite pas conserver l’attaquant tessinois, auteur de deux buts en seize matches, la saison prochaine.

Et comme Rapp n’a jamais caché sa volonté d’évoluer en Super League, Pablo Iglesias, le directeur sportif lausannois, aura une tâche délicate de plus à assumer: trouver un club désireux d’engager un joueur qui ne cesse de décevoir depuis 18 mois. Et d’assumer aussi un salaire conséquent qui lui est garanti jusqu’en juin 2021. (nxp)