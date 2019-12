Sion et Xamax se neutralisent à Tourbillon

Sion et Neuchâtel Xamax, qui s'affrontaient pour la dernière journée de l'année civile, n'ont pas réussi à se départager dimanche à Tourbillon. Une meilleure affaire pour le club neuchâtelois, qui voit son avance sur le dernier (Thoune) passer à cinq points, que pour l'équipe valaisanne, qui n'a pas pu augmenter l'écart le séparant de son adversaire du jour barragiste (sept points).

Le FC Sion peut s'en vouloir. Il a en effet affiché en première mi-temps un état d'esprit et une envie dont on ne le croyait pas forcément capable au coup d'envoi. Face à des Xamaxiens qui pensaient avant tout à défendre, les Valaisans ont pris l'initiative, et l'ouverture du score de Kasami, qui surgissait au deuxième poteau pour couper la trajectoire d'un corner tiré par Grgic et dévié par Ruiz, correspondait à une certaine logique (28e).

Mais les Valaisans n'ont pas su profiter de leur emprise pour enfoncer le clou. Kasami (à deux reprises), Toma et Lenjani ont en effet raté dans leur entreprise avant la pause. A la pause, Xamax était donc loin d'être k.-o. debout, quand bien même il n'avait adressé qu'un timide tir en première mi-temps (Kamber à la 41e).

Et ce Xamax archi-timide a réussi à égaliser à sa première vraie incursion dans les seize mètres adverse: Seydoux a adressé un très bon centre en retrait après avoir débordé, et la reprise directe de Seferi ne laissait aucune chance à Fickentscher (51e).

Cette égalisation a très nettement freiné les ardeurs valaisannes. Et c'est Xamax qui s'est créé les meilleures opportunités de rafler la totalité de l'enjeu, si l'on se réfère à la volée de Xhemajli (72e, au-dessus) et à l'énorme occasion gâchée par Nuzzolo suite à un mauvais renvoi de Kouassi (74e). Au final, c'est donc un match nul équitable qui a sanctionné cette partie.

SION - NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (1-0)

Tourbillon: 8300 spectateurs.

Arbitre: M. Fähndrich.

Buts: 28e Kasami 1-0. 51e Seferi 1-1.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Kouassi, Ruiz, Abdellaoui; André; Toma, Grgic (88e Cotter); Kasami, Patrick (84e Doumbia), Lenjani (78e Itaitinga). Entraîneur: Christian Zermatten.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Djuric, Xhemajli; Seydoux, Ramizi (92e Doudin), Di Nardo, Corbaz (95e Alic), Kamber; Seferi (70e Haile-Selassie), Nuzzolo. Entraîneur: Joël Magnin.

Notes: Sion joue sans Mytriushkin, Raphael, Khasa, Uldrikis, Fortune ni Ndoye (blessés). Neuchâtel Xamax privé de Karlen, Neitzke (suspendus), Dugourd, Oss, Mulaj, Slyvestre et Mveng (blessés). Avertissements à Lenjani (31e, antijeu), Nuzzolo (87e, réclamations), Corbaz (89e, faute) et Ramizi (91e, faute).

Renaud Tschoumy, Sion