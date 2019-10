Sommer: «Nous avons joué avec du cœur»

Dès le coup de sifflez final, les joueurs de l'équipe de Suisse ont pu pousser un ouf de soulagement. Ils ont également pu relâcher le pression. Place aux sourires au moment de passer en zone mixte, pour les interviews au micro de la RTS.

Yann Sommer: «Quel plaisir, je suis très heureux pour l'équipe. Avant le match rien n'a été facile, nous avons dû faire face à une grande pression. Nous avons joué avec beaucoup de courage et avec du cœur. L'Irlande est venue très fort. Sa force est de jouer des longs ballons, de tout baser sur la puissance physique. Nous étions bons dans les duels, nous nous sommes bien battus. En jouant comme cela, nous allons prendre de nombreux points dans le futur.»

Haris Seferovic: «Je pense que nous avons fait un bon match. Il a fallu se battre, car les conditions de jeu n'ont pas permis à notre équipe de développer son jeu habituel. Le premier but inscrit en première mi-temps a mis la Suisse sur de bons rails. Et puis ensuite, nous avons dû cravacher, travailler jusqu'en fin de match. Nous avons beaucoup tiré au but et nous nous sommes créé de nombreuses occasions. En ce qui concerne la qualification, elle n'est pas encore mathématiquement acquise, mais nous avons de bonnes chances de la décrocher. Nous allons tout de même devoir tout donner face à des équipes qui n'auront plus rien à gagner.»

Edimilson Fernandes: «Nous sommes très contents. Nous avions besoin de gagner cette rencontre. Cela n'a pas été pas facile pour moi de rentrer dans de telles circonstances, mais j'ai réussi à me mettre tout de suite dans le match. J'avais déjà joué au poste de latéral en Angleterre, donc à la sortie de Lichtsteiner j'ai pu m'adapter à cette position inhabituelle pour moi.»

