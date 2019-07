Stade-Lausanne-Ouchy mal payé face à Winterthour

Stade-Lausanne-Ouchy a prouvé mardi qu’il avait sa place en Challenge League. Il a fallu deux coups du sort, à savoir un penalty litigieux et un tir dont on ne sait pas s’il a vraiment franchi la ligne, pour que Winterthour batte les Vaudois 2-1 au Stade de Colovray. Avant d’affronter les Zurichois, Andrea Binotto, le coach de SLO, avait fixé une priorité: être moins naïf et plus déterminé dans les deux zones de vérité. Le moins que l’on puisse dire, c’est que SLO a relevé le défi. Mais le sort ne lui a pas été favorable. «On perd ce match sur deux buts contestables», regrettait l’entraîneur stadiste au terme de la partie.

La soirée avait plutôt bien commencé. Profitant d’une faute de main non sifflée d’un défenseur adverse, Parapar récupérait la balle à 16 mètres pour envoyer une somptueuse frappe enroulée dans la lucarne (9e). Même la sortie de Mutombo sur blessure (30e) n’a pas brisé le bel élan des Vaudois, remarquables en première mi-temps par leur attitude et leur solidarité. Lahouiel a même touché le poteau juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, les joueurs de Winterthour ont montré qu’ils ne se laisseraient pas faire. Jusqu’à obtenir un penalty litigieux transformé par Sliskovic (1-1). Bien que sonnés, les Lausannois sont immédiatement repartis de l’avant, affichant la même volonté qu’en première période. Mais Sliskovic cassait à nouveau leur allant en trouvant une deuxième fois la faille sur corner. Un coup de grâce contesté, Tavares semblant avoir repoussé le ballon devant la ligne. Comme contre GC il y a dix jours, les Lausannois ont puisé dans leurs réserves pour tenter d’arracher l’égalisation. À l’image de Lahiouel et Ndongo, ils auront été dangereux jusqu’à la dernière seconde. Malgré la défaite, Andrea Binotto restait positif: «Au niveau du jeu, les objectifs sont atteints. Nous avons eu les possibilités, mais nous n’avons pas su nous mettre à l’abri.»