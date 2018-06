Stade-Lausanne-Ouchy s'offre un défenseur international

Il s'appelle David Habarugira, il a 29 ans et compte neuf sélections avec l'équipe nationale du Burundi. Surtout, cet imposant défenseur (1,85m) compte plus de 100 matches en deuxième division belge (Saint-Trond, Lierse, FC Bruxelles RWDM...) et une pige d'une année en Major League Soccer à DC United, le club de Washington. Ce mercredi, il est devenu un joueur de troisième division suisse.

Resul Sahingöz poursuit donc son impressionnant mercato. Le nouveau président du FC Stade-Lausanne-Ouchy, qui vise la promotion en Challenge League, a déjà rapatrié le buteur Quentin Rushenguziminega (Yverdon) et est allé chercher le travailleur et élégant milieu de terrain Quentin Gaillard à Nyon. A côté de ces deux arrivées sans doute bien senties, le boss du SLO a prolongé Andrea Binotto et son staff, ainsi que tous ses joueurs cadres, Andy Laugeois et Ahmed Mejri en tête.

Voilà donc le premier gros coup en provenance de l'étranger, qui vient affirmer encore un peu plus les ambitions du club de Vidy. En en attendant d'autres? Pas impossible, mais le SLO est déjà en train de se construire une très jolie équipe. (nxp)