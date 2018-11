Thoune fracasse le FC Bâle

Les 7144 spectateurs de la Stockhorn Arena ont eu droit à un spectacle fantastique samedi soir. Alors que le FC Bâle semblait se diriger vers une victoire très tranquille, en menant 0-2 à l'approche de la pause, le FC Thoune s'est montré brillant et très inspiré.

Les Bernois se sont en effet imposés 4-2 grâce à des réussites de Basil Stillhart (45e), Dejan Sorgic (54e, penalty), Matteo Tosetti (70e) et Dejan Sorgic encore (78e). Les Bâlois, sonnés, se sont montrés incapables de réagir.

De son côté, le FC Lugano a prouvé qu'il était bel et bien un candidat à la relégation. Les Tessinois se sont lourdement inclinés 1-4 sur leur pelouse face au FC Lucerne. Ils ne comptent plus que cinq points d'avance sur Sion, Grasshopper et Xamax, qui jouent tous dimanche. Deuxième défaite d'affilée pour Fabio Celestini dans un Cornaredo de plus en plus déserté par le public. (Le Matin)