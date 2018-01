Trois surprises et un carton du PSG

Les hôteliers continuent de parler en nuitées, pourtant ils sont de plus en plus nombreux à louer des chambres en pleine journée. La clientèle diurne – des couples d'amoureux essentiellement – représente une source de revenus non négligeable pour le secteur, comme en témoigne le directeur d'un hôtel vaudois qui engrange entre 40'000 et 50'000 francs par an en accueillant chaque semaine cinq ou six couples en quête d'un lieu de retrouvailles discret.

