Un Sion minimaliste sort le LS

Pour la magie de la Coupe, prière de prendre votre voiture, viser l'autoroute A1, faire 48,7 km à l'est direction Genève, sortir à Nyon et aller voir le Stade Nyonnais, tombeur de GC (3-1) ce dimanche. Sur leur pelouse et devant une très honnête assistance (7114 spectateurs), le LS a mis plus d’une heure pour tenter de convertir de nouveaux supporters potentiels. Trop peu, trop tard.

Manque d'impact offensif vaudois

Mené, le Lausanne-Sport a enfin tenté de mettre le feu dans les arrêts de jeu, après le penalty manqué par Pajtim Kasami, mais il n'en avait visiblement ni l'habitude, ni les moyens techniques, et la tête d’Igor Nganga est passée au-dessus. Le chant du cygne. Simone Rapp aurait pu faciliter la tâche des siens, mais a trop tardé et butté sur Kevin Fickentscher (49e).

Ce n'est non plus pas la frappe lointaine et trop cadrée de Francesco Margiotta (58e) qui allait pouvoir y changer quelque chose. «Hé, les goals, c'est là-bas», a bien tenté un habitué de la Tribune Nord peu après l'heure de jeu. Mais ce Lausanne-là avait perdu la boussole dès le début de la rencontre. Ce n’est pas la nouvelle tentative avortée de Rapp (78e) qui y a changé quelque chose.

Djitté décisif