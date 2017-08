Un autogoal compromet les chances des Young Boys

Douze ans après avoir participé à la magnifique aventure du FC Thoune, le Stade de Suisse aura-t-il à nouveau l’occasion de vibrer à l’hymne de la Ligue des champions? Pour ses favoris cette fois. Même si la réponse définitive ne tombera que mercredi prochain à Moscou, la courte – et injuste – défaite concédée mardi soir sur sa pelouse face au CSKA Moscou compromet fortement les chances d’YB de prendre part pour la première fois de son histoire à la prestigieuse Ligue des champions.

S’ils sont désormais condamnés à l’exploit dans une semaine à Moscou, les Bernois doivent d’abord s’en prendre à eux-mêmes plutôt qu’au malheureux Kasim Huhu, auteur bien malgré lui d’un autogoal dans les arrêts de jeu. En premier lieu parce qu’ils n’ont pas abordé la rencontre avec la même détermination offensive que face au Dynamo Kiev treize jours plus tôt. Ils ont ainsi offert 45 minutes à des Moscovites qui n’en attendaient certainement pas tant.

Supérieurs sur le plan technique, les Russes ont donc trop longtemps pu se contenter de jauger les Bernois en contrôlant sans trop de soucis leurs timides tentatives. Qui partaient toutes, ou presque, des pieds de Yoric Ravet. Après avoir alerté par deux fois Akinfeev, l’ancien Lausannois déposait le ballon sur la tête de Sulejmani (17e). Idéalement placé à 6 mètres du but russe, le Serbe manquait la cible. Et, surtout, l’occasion de changer les données du problème pour Dzagoev et Cie. Trop peu pour déstabiliser un trio défensif russe très à l’aise sur les ballons aériens.

Que d’occasions ratées

Après la pause, YB parvenait enfin à mettre davantage de vitesse et de folie dans son jeu. Un changement tardif mais qui animait enfin ce barrage et montrait surtout aux Bernois combien la défense moscovite se révélait beaucoup moins à l’aise quand ses adversaires l’agressaient en mettant beaucoup de rythme dans leurs offensives. Un changement radical qui permettait aux Bernois de multiplier les occasions. Dont certaines avaient le poids d’un but. On pense surtout là à celles qu’Assale (48e), Bertone (58e) ou Hoarau (79e et 80e) ont manquées. Sans parler d’une intervention plus que douteuse d’un défenseur du CSKA sur Assale qui avait peut-être le poids d’un penalty (64e).

Russes minimalistes

En face, ces Russes à la fois timides et minimalistes n’ont, eux, que rarement réussi à titiller Von Ballmoos. Si l’on excepte une bonne frappe de Mario Fernandez (49e), détournée du talon par le gardien bernois, et une belle frappe de Vasin (62e), la soirée s’est révélée assez tranquille pour von Ballmoos. Jusqu’à cette maudite 91e où une maladresse de Huhu plaçait le CSKA en position idéale avant le match retour.

Mais, au vu de ce premier acte, tout n’est pas définitivement perdu pour YB. Face à un adversaire qui sera probablement tiraillé entre l’envie de ne pas trop prendre de risques et celle d’assommer les espoirs adverses, les Bernois disposeront peut-être de plus d’espaces le 23 août prochain. Un contexte qui pourrait bien leur convenir. A condition de se montrer cette fois plus lucide devant les buts adverses. (24 heures)