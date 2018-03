Un bon point pour Lausanne

Les Vaudois laissent désormais, avant les matches de dimanche, Thoune à deux points et Sion à six. Deux semaines après la défaite 3-1 concédée à Tourbillon, Fabrio Celestini a retrouvé à Zurich cette rigueur défensive qu'il avait réclamée. Sa nouvelle organisation en 4-4-2 a répondu à ses attentes dans ce domaine précis. Cette rencontre fut ainsi extrêmement fermée. On n'aura noté qu'une seule frappe cadrée sur l'ensemble de la partie...

Face à un adversaire qui n'avait sans doute pas pansé toutes les plaies provoquées par l'élimination en demi-finale de la Coupe de Suisse contre le FC Zurich mercredi, il y avait peut-être lieu de témoigner d'une plus grande gourmandise pour Lausanne. Mais dans cette lutte contre la relégation qui s'annonce aussi âpre, ce point obtenu face à des Grasshoppers qu'ils n'ont plus battus depuis le 23 mai 2012 suffit au bonheur des Vaudois.

(si/nxp)